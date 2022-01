Honor 60 SE e X40i compaiono sul web: certificata la ricarica e non solo

Sebbene le attenzioni siano rivolte all'imminente pieghevole Honor Magic V, il brand guarda ancora alla fascia media, con i prossimi modelli 60 SE e X40i. Questi due smartphone sono comparsi sul web tramite alcune certificazioni, ma anche alcuni dettagli sulle possibili specifiche tecniche.

Honor 60 SE e X40i: ricarica rapida di ottimo livello per la fascia di prezzo

A riportare la certificazione di questi due modelli sono vari leak ritrovabili su Weibo, che ci portano anche alcune specifiche tecniche in merito all'Honor 60 SE. Infatti, per il modello “meno” potente della serie 60, abbiamo una ricarica rapida a 66W, ma anche la voce che lo vede equipaggiato ancora dello Snapdragon 778G.

Per quanto riguarda al nuovo esponente della serie X, che ha visto poco tempo fa completare la gamma X30, abbiamo invece una ricarica certificata a 40W, che potrebbe far gola se abbinato ad una scheda tecnica abbastanza onesta.

Honor sta investendo molto su questa fascia, soprattutto in patria, al fine di poter creare un parco dispositivi molto concreto in tutte le fasce di prezzo, senza rimanere impreparati nel mercato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il