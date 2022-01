Honor Magic V: batteria capiente e nuovo software

Ne abbiamo parlato per mesi ma ora finalmente arriva un segnale concreto da parte della compagnia cinese. Honor Magic V sarà il primo smartphone pieghevole del brand e in questo articolo andremo a raccogliere tutti i dettagli su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato: ecco che cosa ci aspetta!

Aggiornamento 02/01/2022: da un nuovo leak apprendiamo la capienza della batteria del primo pieghevole Honor, così come le prime indiscrezioni per il software. Trovate tutti i dettagli nella sezione “Hardware, software e fotocamera”.

Honor Magic V: tutto quello che sappiamo sul flagship pieghevole

Design e display

L'annuncio relativo ad Honor Magic V arriva tramite un tweet: l'azienda cinese ha confermato ufficialmente il nome e parte del design del suo primo smartphone pieghevole. Magic V dovrebbe avere un design infold, con un ampio schermo pieghevole verso l'interno.

Passando ai display, si parla di un pannello esterno da 6,5″ ed uno interno da 8″, entrambi OLED ma forniti rispettivamente da Visionox e BOE. Quello esterno, fra l'altro, sarebbe un pannello curvo su un lato, similarmente a quanto visto col recente OPPO Find N. Da un nuovo leak di Digital Chat Station inoltre, apprendiamo non solo che avremo un refresh rate esterno a 90 Hz ed uno interno a 120 Hz, ma che lo schermo interno sarà dotato di un punch-hole laterale sinistro, mentre già sappiamo che frontalmente ce ne sarà uno centrale.

Nel video teaser ufficiale che vede protagonista Honor Magic V si scorge anche come sarà fatto il suo meccanismo di apertura e chiusura. La cerniera dovrebbe riprendere il design a goccia visto su Huawei Mate X2, riducendo la piega centrale e permettendo una chiusura senza spazi fra le due parti.

Hardware, software e Fotocamera

Visto il debutto del nuovo Snapdragon 8 Gen 1, è lecito ipotizzare la presenza del chipset di punta a bordo del primo smartphone pieghevole di Honor. Il recente OPPO Find N è stato lanciato con lo Snapdragon 888, ma le indiscrezioni confermano l'utilizzo del più recente SoC. Prodotto a 4 nm da Samsung, contiene una CPU octa-core ARMv9 fino a 3,0 GHz e una GPU Adreno a 818 MHz. A voler “confermare” questa ipotesi c'è una foto rubata da una riunione interna dove si mostrava proprio la scelta del chipset.

Molto interessante poi il fatto che Magic V sia dotato di una buona potenza di ricarica, considerando che si arriva a 66W (quasi pareggiando Mi MIX Fold), che vanno a ricaricare un modulo che dovrebbe essere da 5.100 mAh, come racconta un leak di Bald Panda. Sempre dallo stesso leaker apprendiamo che sul nuovo pieghevole vi sarà il debutto del nuovo software di Honor, cioè Magic UI 6.0.

Fino ad ora non si era ancora parlato di fotocamera per il pieghevole di Honor, ma dall'ultimo leak di Digital Chat Station abbiamo finalmente delle indicazioni. Infatti, apprendiamo che il modulo principale avrà un sensore da 50 MP, probabilmente l'ormai super noto IMX766, che abbiamo visto anche su Honor 50, Xiaomi 12 e 12X e tanti altri top.

Honor Magic V – Prezzo e uscita

Il primo teaser ufficiale dedicato ad Honor Magic V anticipa il debutto del pieghevole del brand cinese ma non offre dettagli sulla data di presentazione. Probabile che l'evento sarà fissato per gennaio 2022, ma ovviamente l'ultima parola spetta alla compagnia. Tuttavia in queste ore è arrivata un'interessante indiscrezione da TEME, uno dei leaker più affidabili quando si parla di Huawei e Honor. Secondo l'insider la data d'uscita del primo pieghevole sarebbe fissata per il 10 gennaio 2022: mancherebbe, quindi, molto poco al debutto!

In merito al prezzo, per ora non ci sono dettagli ma secondo i vari leak Honor punterà ad una fascia elevata (quindi dovremmo avere una cifra maggiore rispetto a modelli come Find N e MIX Fold).

