Artillery Sidewinder-X2: la stampante 3D semplice e potente ad un prezzo imperdibile

Di stampanti 3D se ne vedono ormai tante, ognuna con la sua peculiarità. Ma se ne cercate una non troppo complessa e ma che vi garantisca lavori di grand livello, allora la stampante 3D Artillery Sidewinder-X2, ora in offerta con codice sconto sullo store di Tomtop, a cui si abbina la spedizione da Europa gratis.

Artillery Sidewinder-X2: come risparmiare sulla stampante 3D in offerta su Tomtop

La Sidewinder-X2 è un prodotto, come anticipato, che si presenta con una struttura semplice e aperta, a cui si abbina un'ottima area di stampa da 30 x 30 x 40 cm. A questo si aggiunge inoltre un sistema di auto-livellamento, riscaldamento rapido ed un sistema di rilevamento di stampa e di filamento.

Quanto alla stampa, abbiamo un estrusore Titan con un ugello a forma vulcanica che permette di avere stampe precise ed in tempi rapidi. In più, abbiamo un sistema di stampa a doppio asse-Z, onde evitare problemi di filatura. Presente infine un display touch screen per controllare la stampa.

Trovate quindi Artillery Sidewinder-X2 in offerta su Tomtop

