Xiaomi Deerma VC01 spazza tutto a meno di 50€

I vacuum cleaner wireless sono praticamente in ogni casa e ne esistono di tutti i tipi, ma a volte i prezzi, anche in offerta, possono essere alti. E se cercate un aspirapolvere senza fili davvero conveniente, Xiaomi Deerma VC01 può essere quello più indicato.

Xiaomi Deerma VC01 in offerta con codice sconto: ecco come risparmiare

Il Deerma VC01 è un aspirapolvere senza fili molto semplice nelle forme, ma non per questo possiamo definirlo meno capace. Infatti, grazie al motore da 125W, abbiamo una potenza di aspirazione fino a 8.500 Pa, che può essere gestita in più modalità grazie ai vari accessori di cui si dota.

Che abbiate bisogno di una scopa elettrica o di un aspirabriciole e spifferi nelle vette più alte della casa, lo Xiaomi Deerma riesce a far tutto in maniera completa e senza sbavature. Inoltre, con la batteria da 2.200 mAh, è possibile avere un'autonomia soddisfacente a pulire gran parte dell'area domestica. Il tutto in un peso da un kilo.

