Se c'è un merito da dare a Xiaomi, è la sua lungimiranza ed la sua capacità di guardarci lungo. Perché mai e poi mai, fino a qualche anno fa, avremmo pensato di vedere in vendita (ed anche in Italia) tantissimi dei dispositivi che l'azienda cinese è ormai in grado di commercializzare in tutto il mondo, nati dalle sue molteplici aziende satellite grazie ad una raccolta fondi e alla “viralità” che ormai ha raggiunto YouPin.

Perché è proprio grazie a YouPin che abbiamo avuto modo di provare tantissimi dei prodotti che trovate nel nostro canale YouTube, ed è sempre grazie alla piattaforma che potremmo definire una via di mezzo fra l’e-commerce e il crowdfunding che abbiamo avuto modo di vedere in commercio i prodotti più inattesi, come il Deerma DEM-DR035: un thermos che va oltre il concetto di “tenere caldi i liquidi che contiene”, ma che è proprio in grado di riscaldare le bevande, a temperature personalizzabili dall'utente, grazie ad una resistenza integrata e ad un sistema di gestione digitale dei gradi di riscaldamento.

Recensione Xiaomi Deerma DEM-DR035: il thermos bollitore portatile di Xiaomi è geniale

Contenuto della confezione

Nella confezione dello Xiaomi Deerma DEM-DR035 sono presenti sostanzialmente due elementi. Oltre al thermos bollitore è incluso nella confezione esclusivamente il cavo per l'alimentazione, che dovrà essere utilizzato per poter riscaldare i liquidi contenuti nel bollitore e che a parer mio è decisamente troppo corto.

Design e materiali

L'aspetto del thermos bollitore di Xiaomi è quello tipico di questi particolari prodotti. Il peso del prodotto è di 300 grammi, la forma è cilindrica e le dimensioni sono ingombranti tanto quanto quelle di un thermos tradizionale: è grande 76x76x222 millimetri, il che vuol dire che – a parità di dimensioni – è un prodotto in grado di contenere una quantità di liquido leggermente ridotta rispetto ad un thermos tradizionale.

I suoi 350 ml di capienza che, in linea generale, sono inferiori di 150 ml rispetto a quelli di un prodotto di pari categoria ma non in grado di riscaldare, potrebbero sembrare forse poco sufficienti a contenere una bevanda da bere nel corso della propria giornata. Ed in effetti un po' è così: avrei preferito che quelli di Deerma avessero aumentato, seppur di pochi centimetri, le dimensioni del thermos bollitore in modo da dargli la possibilità di contenere almeno 450 ml di liquido. Insomma, parliamoci chiaro, 350 ml di capienza sono pari a quelle di una lattina piccola di Coca Cola, e per molti potrebbero non essere sufficienti.

Ad ogni modo, l'interno del thermos bollitore di Xiaomi è rivestito in acciaio inox 304, ed è molto piacevole esteticamente anche il rivestimento esterno, che ha un colore chiaro che teme – a rigor di logica – lo sporco prodotto dalle bevande più scure, come il caffé.

Molto interessante il tappo, che si avvita sulla struttura principale del prodotto e che non solo si trasforma in un bicchiere, ma integra una membrana con la quale verrà gestito l'aumento di pressione interno nel caso in cui si dovesse riscaldare un liquido.

Come funziona – Thermos bollitore Xiaomi

Il concetto di funzionamento dello Xiaomi Deerma DEM-DR035 è estremamente semplice, e le possibilità di utilizzo sono sostanzialmente due: è possibile riempirlo con una bevanda già calda ed utilizzarlo come un thermos tradizionale, oppure è possibile riscaldare il liquido direttamente con il prodotto.

E se vi state chiedendo per quale motivo qualcuno dovrebbe decidere di riscaldare una bevanda con il thermos bollitore di Xiaomi, vi dovrebbe bastare pensare alle tante tipologie di utilizzo che si potrebbero portare avanti con questo prodotto che vanno ben oltre il prepararsi un the in ufficio o un caffé americano in campeggio: il thermos bollitore di Xiaomi potrebbe essere uno dei migliori scaldalatte in commercio, perché grazie alla temperatura personalizzabile e controllata, si potrebbe riscaldare il latte per un neonato evitando di rendere il liquido troppo caldo.

Ad ogni modo, il funzionamento dello Xiaomi Deerma DEM-DR035 è dipendente dalla linea elettrica. Perché no, il thermos bollitore di Xiaomi non integra una batteria e funziona esclusivamente se collegato con il cavo alla presa elettrica.

Una volta collegato bisognerà fare ben poco: scegliere la temperatura ed aspettare che il liquido contenuto nel thermos bollitore di Xiaomi la raggiunga. Ad onor del vero però, non si tratta di un vero e proprio bollitore: lo Xiaomi Deerma DEM-DR035 è in grado di gestire temperature che variano dai 40° ai 90°, che vengono scelte tramite l'IMD display posizionato nella zona inferiore del prodotto.

Chiaramente poi, ad ogni temperatura corrisponde un tempo di riscaldamento: per raggiungere i 40° saranno ad esempio necessari 45 secondi, mentre per raggiungere i 90 sarà necessario attendere circa 420 secondi.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo del thermos bollitore Xiaomi Deerma DEM-DR035 è di circa 38 euro, ma tramite il nostro coupon (che trovate in basso) lo potrete portare a casa a 24,20 euro. E sì, è un prezzo molto interessante, soprattutto considerando che le “tradizionali” bottiglie in acciaio per l'acqua arrivano a costare anche 15 euro, senza riuscire a mantenere calde (o fredde) le bevande e riscaldarle.

Certo, forse chiedere a Xiaomi l'utilizzo di una batteria integrata in modo da poter riscaldare le bevande in movimento sarebbe stato troppo (non solo per via delle dimensioni e del peso che avrebbe avuto il prodotto, ma soprattutto per i consumi relativi alla resistenza per il riscaldamento) ma, come ho già anticipato prima, mi sarebbe piaciuto che il thermos bollitore di Xiaomi fosse stato in grado di contenere un po' di liquido in più.

A prescindere da questo piccolo appunto, si tratta di un prodotto davvero geniale, adatto a molti più utilizzi di quelli che potrebbero venire in mente a primo acchito.

