MIUI 13 disponibile anche sui vecchi modelli, ma c’è un “ma”

Tutti gli utenti Xiaomi stanno attendendo che la MIUI 13 arrivi sul proprio smartphone. Dopo essere stato presentato ufficialmente, il nuovo major update sta prendendo forma, a partire dal programma di Beta Testing. Tuttavia, bisognerà ancora attendere prima che la nuova edizione della MIUI diventa una realtà concreta per molti degli utenti. Specialmente per la platea occidentale, come dimostra la roadmap della MIUI 13 Global e l'assenza (temporanea) di molti fra i modelli più diffusi in circolazione. In particolare la famiglia Redmi, che pur essendo quella che genera più profitti per l'azienda spesso non viene trattata a pari merito con i top di gamma per ciò che concerne il supporto software.

L'evento di lancio della MIUI 13 ha avuto luogo soltanto pochi giorni fa, pertanto il suo rilascio è ancora nelle fasi preliminari. Come vi ho specificato nel succitato articolo sulla MIUI 13 Beta, anche le prime ROM Beta sono ancora nel loro stato di “pre-release”. Inoltre, bisogna fare molta attenzione quando si parla di quali modelli riceveranno l'aggiornamento. Come sappiamo, Xiaomi è solita portare avanti il supporto alla MIUI abbastanza a lungo (al contrario delle versioni di Android). Ma questo non significa che non ci saranno modelli anche diffusi negli anni passati che non verranno aggiornati.

Alcuni vecchi smartphone Xiaomi stanno ricevendo una MIUI 13 customizzata

Per capirlo, vi basta dare un'occhiata alla lista degli smartphone che saranno aggiornati alla MIUI 13. All'elenco mancano modelli datati ma illustri quali Xiaomi Mi 8 e Mi 6, così come Mi MIX 2S, Mi MIX 2 e gli ex tablet Mi Pad 4. E se quest'ultimo è comprensibile (hardware non all'ultimo grado e scarsa diffusione), c'è chi si chiede perché smartphone con Snapdragon 835 e 845 non dovrebbero essere in grado di sostenere la MIUI 13.

In realtà sappiamo bene che la strategia dei produttori di smartphone Android è quella di spingere i clienti a rivolgersi ai modelli più recenti. Ma nel sottobosco degli smartphone usati, il compatto Xiaomi Mi 6 è ancora uno dei modelli più apprezzati in circolazione, resistendo alla svalutazione e avendo spinto Xiaomi a realizzarne un seguito spirituale con il più minuto Xiaomi 12.

Proprio per questo, alcuni sviluppatori di terze parti in Cina hanno ben pensato di realizzare dei porting della MIUI 13 per i succitati dispositivi. Ecco, quindi, che Xiaomi Mi 8, Mi 6, Mi MIX 2S, Mi MIX 2 e Mi Pad 4 possono avere una ventata d'aria fresca sia in termini di interfaccia grafica che di prestazioni. Ovviamente si tratta di custom ROM, pertanto prive di supporto ufficiali e aggiornamenti garantiti e la possibile presenza di bug (che comunque non mancano nemmeno nelle ROM ufficiali). Se foste curiosi, potete già aggiornare Xiaomi Mi 6, Mi MIX 2S e Mi Pad 4, mentre le ROM per Mi 8 e Mi MIX 2 saranno disponibili nel mese di gennaio.

Scarica la MIUI 13 per i vecchi modelli Xiaomi

