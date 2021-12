Xiaomi 12 Pro: il nuovo sensore di luminosità spiegato da Goodix

Xiaomi 12 Pro è già uno degli smartphone più interessanti del mercato, con i dettagli più piccoli a far la differenza, come ad esempio il sensore di luminosità nel display. Infatti, il top gamma 2022 del brand si avvale di una nuova tecnologia che il produttore, Goodix, ha voluto spiegare nel dettaglio.

Xiaomi 12 Pro: il sensore di luminosità Goodix permette di gestire la temperatura colore del display

Goodix, in un suo estratto ufficiale, ha voluto spiegare nel dettaglio come il suo sensore di luminosità sotto pannello, per la prima volta su uno smartphone, vada a migliorare la qualità di visione del display. Infatti, su Xiaomi 12 Pro il sensore permette di gestire la temperatura colore dello schermo in base alla luce ambientale, andandosi a regolare in tempo reale, così da rendere il tutto più confortevole.

Il produttore però espone anche la problematica di mettere tale sensore sotto il pannello, specialmente quando questo è un OLED che sostanzialmente si auto-illumina. Goodix ha spiegato che è riuscita a risolvere questa cosa tramite un'architettura di pixel ad alta sensibilità e a basso rumore, con un'ottima gestione dei consumi che lo stesso display può portare.

Insomma, Xiaomi 12 Pro è praticamente l'apripista per qualcosa che potrebbe tornar utile, almeno secondo il fornitore, non solo su smartphone, ma anche su indossabili come smartwatch e smartband. E chissà che il brand di Lei Jun non guardi a questa tecnologia per la sua prossima Mi Band 7…

