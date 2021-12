OnePlus 10 Pro senza segreti: tutte le specifiche svelate

Il video teaser ufficiale ci ha svelato (o meglio, confermato) quale sarà l'estetica adottata da OnePlus 10 Pro, ma quali saranno le specifiche? Evidentemente l'avvicinarsi dell'evento di presentazione ha spinto i leaker a spifferare tutto lo spifferabile, come dimostra il leak della scheda tecnica. A pochi giorni dal lancio del nuovo top di gamma, possiamo così scoprire quali saranno le specifiche che lo caratterizzeranno.

Questo è OnePlus 10 Pro: ecco come sarà fatto e quali specifiche avrà

Partiamo dalle dimensioni: OnePlus 10 Pro misurerebbe 163 x 73,8 x 8,5 mm, sostanzialmente identiche a quelle dell'attuale OnePlus 9 Pro. E infatti la diagonale dello schermo non varierebbe, perciò un 6,7″ Quad HD+, un pannello Fluid AMOLED con tecnologia LTPO e refresh rate dinamico fino a 120 Hz. Resta da vedere se si tratterà di LTPO 2.0 come visto su Xiaomi 12 e 12 Pro o meno.

Proseguendo con le specifiche di OnePlus 10 Pro, ovviamente troveremo OxygenOS 12 e lo Snapdragon 8 Gen 1, il chip a 4 nm di Qualcomm con CPU Kryo fino a 3 GHz e GPU Adreno. Le memorie sarebbero di tipo LPDDR5 e UFS 3.1, ma non ne conosciamo ancora i tagli: ipotizzo versioni da 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di archiviazione non espandibile. La batteria è invece svelata: una 5.000 mAh a doppia cella con la nuova ricarica rapida 80W e in formato wireless a 50W (anche inversa).

Spostandoci all'apparato multimediale, oltre alla presenza di speaker stereo e selfie camera da 32 MP ci sarebbe una nuova tripla fotocamera da 48+50+8 MP, denominata “2nd Gen Hasselblad Camera“. Sarà interessante capire in cosa consista questa seconda generazione e se abbia qualcosa a che fare con la sigla “P2D 50T” dentro al modulo del flash LED. Non resta che attendere l'evento di presentazione, ufficialmente previsto fra pochi giorni.

