Questo è OnePlus 10 Pro: spunta il primo teaser e c’è anche la data d’uscita

Il 2022 sarà un anno parecchio intenso: oltre al debutto di Samsung Galaxy S22, Xiaomi 12 e OPPO Find X4, non mancheremo di scoprire il futuro OnePlus 10 Pro. Mancano ancora diversi mesi alla sua presentazione ufficiale, ma sappiamo già come sarà fatto il prossimo top di gamma grazie alle immagini render pubblicate da OnLeaks. Il leaker ha alzato il sipario sul suo design e su parte delle specifiche, perciò vediamo quali saranno le sue novità.

Aggiornamento 30/12: OnePlus 10 Pro è protagonista di quello che dovrebbe essere il primo video teaser ufficiale. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

OnePlus 10 Pro si mostra nei primi (e presunti) render

Ovviamente è bene prendere le immagini dedicate a OnePlus 10 Pro con le dovute precauzioni: non si tratta di render ufficiali ma di concept realizzati sulla base delle informazioni ottenute da OnLeaks. Ma parliamo di un leaker storicamente molto attendibile, pertanto è altamente probabile che sarà questo il design finale dello smartphone.

Sulla parte posteriore del telefono troverà spazio una tripla fotocamera inserita in un modulo quadrato, rinnovato rispetto al suo predecessore. Il look adottato ricorda in parte quello di Samsung Galaxy S21, con il modulo fotografico che confluisce con il frame laterale senza soluzione di continuità. Vediamo riportata anche la dicitura Hasselblad, pertanto sarebbe ri-confermata la partnership con la celebre casa fotografica. Sul frame destro non manca l'iconico Alert Slider per selezionare i profili sonori, mentre le colorazioni sarebbero Black, White e Light Blue.

In merito al resto delle caratteristiche riportate dall'insider, pare che il nuovo flagship avrà dalla sua un display curvo Fluid AMOLED da 6,7″ QHD+ (3216 x 1440 pixel) con densità di 526 pixel, inserito in un corpo da 163 x 73,8 x 8,5 mm.

Ecco il primo teaser “ufficiale” | Aggiornamento 30/12

In queste ore sta facendo capolino un teaser definito ufficiale, il quale ci mostra il design della back cover di OnePlus 10 Pro e sembra confermare anche la data di presentazione. La breve clip ci mostra un dispositivo molto simile a quanto visto dai render precedenti, anche se abbiamo un modulo fotografico leggermente più marcato. Presente all'appello il logo Hasselblad, segno della rinnovata collaborazione tra i due brand. Inoltre il modulo presenta anche un sensore “anomalo”: è presente il flash LED, ma il significato delle diciture P2D e 50T risulta ancora incerto.

OnePlus 10 Pro Official Teaser 👀pic.twitter.com/WCU7ryxJZ2 — Ben Geskin ☻ (@BenGeskin) December 30, 2021

Per quanto riguarda l'evento di lancio, il teaser riporta come data il prossimo 11 gennaio, ovviamente in riferimento al mercato cinese. Per concludere, vengono mostrate due colorazioni: una classica Black ed una verde, decisamente elegante.

Per tutte le indiscrezioni in merito al prossimo top di gamma di OnePlus, date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato (lo trovate qui).

