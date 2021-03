Ci sono dispositivi di un determinato brand che rimangono nella storia in un modo o nell'altro. E se guardiamo ai produttori cinesi, uno degli smartphone più iconici, soprattutto in Cina, è stato Xiaomi Mi 6, che è stato venduto ad una cifra superiore di quanto è stato pagato.

Xiaomi Mi 6: ecco perché è venduto ad una cifra maggiore

Stando a quanto raccontano i media cinesi, un utente su Weibo ha acquistato uno Xiaomi Mi 6 6/64 GB nel 2019 pagandolo una cifra intorno agli 80€ attuali al cambio, rivendendolo poi a circa 84€, cioè 650 yuan nel 2021. Ma perché questo? Perché in Cina il Mi 6 è visto come un vero e proprio must buy per quello che ha offerto come specifiche e prestazioni, con utenti che lo detengono da oltre 3 anni senza alcun problema.

Quindi, sarà stata una vendita effettuata da un fan di Xiaomi o di chi colleziona smartphone iconici. In ogni caso, Lei Jun avviò qualche tempo fa una campagna di “rivitalizzazione” del Mi 6 e altri smartphone più datati con un cambio di batteria offerto a circa 6€, facendolo tornare ai fasti originali. Difficile sapere se anche qui questo possa avere lo stesso impatto, ma sicuramente la gestione del mercato dell'usato in Cina è molto diverso dal nostro.

E voi, possedete ancora il vostro Xiaomi Mi 6? Credete possa avere una vendibilità importante anche in Italia? Fatecelo sapere nei commenti!

