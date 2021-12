Con la coperta riscaldante di Xiaomi ogni momento è quello giusto per coccolarsi

Dicembre volge al termine e si entra nel vivo del periodo più freddo. Ecco come “sopravvivere” all'inverno con Xiaomi, grazie alla coperta elettrica riscaldante di YouPin, ora disponibile su Banggood a prezzo scontato. La compagnia di Lei Jun ha sempre la risposta giusta, in ogni momento!

Al caldo e al sicuro con la coperta elettrica riscaldante di Xiaomi!

Il funzionamento della coperta elettrica riscaldante di Xiaomi è semplicissimo: si tratta di una soluzione simile a quanto visto con i giubbotti riscaldanti del brand (e dei vari marchi partner presenti su YouPin). Basta inserire una Power Bank ed il gioco è fatto; in alternativa la coperta può essere alimentata tramite USB se magari siete ad una postazione che lo consente (magari al PC o accanto ad una presa). Il dispositivo utilizza il riscaldamento tramite fibra di carbonio; il tessuto è scamosciato e morbido, delicato sulla pelle e gradevole al tatto. Inoltre è possibile impostare manualmente la temperatura (37/45/52°C) e visualizzarla tramite un piccolo display digitale.

La coperta elettrica riscaldante di Xiaomi arriva da YouPin e debutta in offerta con codice sconto su Banggood: decisamente un modo saggio di attrezzarsi contro il gelo dell'inverno! Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare per risparmiare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il