Xiaomi lancia una delle lavasciuga più rapide sul mercato

Gli elettrodomestici Xiaomi, come le lavatrici e le asciugatrici, sono sicuramente tra i modelli più ambiti tra gli utenti. E sicuramente l'ultima lavasciuga smart Xiaomi Mijia arrivata sul mercato si avvale di tante funzioni interessanti, a cui si aggiunge un prezzo decisamente onesto.

Xiaomi Mijia Washing and Drying Machine Exclusive Edition: tutto sulla nuova lavasciuga smart da 10 kg

La lavasciuga smart Xiaomi si presenta molto simile agli altri modelli del brand ma è anche molto simile a quelle di Viomi, altro brand di spessore in questo tipo di prodotti. Sebbene sia un elettrodomestico di quelli grandi, sta comunque molto bene in tanti ambienti casalinghi anche più compatti.

Guardando invece alle sue caratteristiche, si parte da un carico massimo di 10 kg, che è condiviso sia per lavaggio che asciugatura. Il motore utilizzato è invece a trasmissione diretta, di conseguenza non è dotato di cinghia e riduce rumore e vibrazioni. Quanto al sistema di asciugatura e lavaggio nello specifico, per la seconda opzione abbiamo ben 22 programmi settabili. Stando a quanto comunicato dal brand, in un'ora riuscirete a lavare ed asciugare i vostri abiti senza fare altro.

Essendo smart, è chiaramente settabile tramite display frontale oppure tramite Xiaomi Home, oltre a supportare il comando vocale XiaoAI. Non manca poi un sistema antibatterico con efficacia al 99% ed un auto-refill senza doverci preoccupare di dover ricaricare il detersivo quotidianamente.

La nuova lavasciuga smart Xiaomi Mijia Washing and Drying Machine Exclusive Edition 10 kg è arrivata sul mercato cinese ad un prezzo al cambio di circa 417€ (2.999 yuan), che per il tipo di prodotto è sicuramente accessibile. Come accade spesso per questi elettrodomestici, non abbiamo indicazioni per la distribuzione Global, ma la speranza è che Xiaomi si decida in maniera definitiva a importarle ufficialmente.

