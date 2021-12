POCO X3 GT e Pro: arriva la MIUI 12.5 Global Enhanced | Download

Circa un mese fa è partita l'ultima fase di rilascio della MIUI 12.5 Enhanced, adesso in rilascio su POCO X3 GT e X3 Pro in vista della futura MIUI 13. Due smartphone simili nel nome ma differenti nella sostanza: per il modello GT abbiamo una configurazione MediaTek, per quello Pro una targata Qualcomm. Ma in entrambi i casi il software si aggiorna all'ultima declinazione della MIUI, studiata per risolvere quelle mancate ottimizzazioni della versione “liscia” 12.5.

La MIUI 12.5 Enhanced arriva a bordo di POCO X3 GT e X3 Pro

Essendo due modelli destinati al pubblico occidentale, l'aggiornamento alla MIUI 12.5 Enhanced è stato rilasciato in fase Global Stabile, perciò aperto a tutti. Niente Stable Beta o release limitate ai Mi Pilot, quindi, bensì un roll-out che dovrebbe partire per tutti in questi giorni. Nel caso non voleste proprio attendere, potete comunque scaricarlo ed installarlo manualmente (a vostro rischio e pericolo):

Scarica MIUI 12.5 Enhanced per POCO X3 GT e X3 Pro

MIUI 12.5 Enhanced – Changelog

Prestazioni rapide. Più autonomia tra le ricariche.

Algoritmi mirati – I nostri nuovi algoritmi allocheranno dinamicamente le risorse di sistema in base a scene specifiche, garantendo un'esperienza fluida su tutti i modelli.

Atomized Memory – Il meccanismo di gestione della memoria ultra-fine renderà l'utilizzo della RAM più efficiente.

Liquid Storage – Nuovi meccanismi di archiviazione sensibili manterranno il tuo sistema vibrante e reattivo con il passare del tempo.

Bilanciamento intelligente – I miglioramenti del sistema principale consentono al tuo dispositivo di sfruttare al meglio le specifiche hardware di punta.

con 25 super offerte da svelare ogni giorno fino a Natale

⭐️ Scopri il