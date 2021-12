Ulefone Note 13P: il nuovo budget phone debutta in offerta, con Ulefone Watch in regalo

Il produttore cinese torna alla carica con un nuovo smartphone economico, per tutte le tasche: Ulefone Note 13P arriva su Banggood in offerta lampo, ma sopratutto con lo smartwatch del brand in regalo per i primi ordini!

Ulefone Note 13P: tutto quello che c'è da sapere

Per quanto riguarda il design, il nuovo budget phone di casa Ulefone arriva con un look accattivante ed un ampio display Full HD+ (2400 x 1080 pixel) da 6.5″ con punch hole. All'interno del foto trova spazio una selfie camera IMX481 da 16 MP mentre il retro offre una dual camera da 20 + 2 MP con sensore principale IMX350 con apertura f/1.8, FOV 81° ed un obiettivo macro. Ulefone Note 13P è mosso dal chipset Helio G35 di MediaTek, soluzione octa-core fino a 2.3 GHz, accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage.

In termini di batteria il dispositivo adotta un'unità da 5.180 mAh ricaricabile tramite Type-C (fino a 10W). Non mancano caratteristiche come il supporto Dual SIM 4G, un terzo slot dedicato alla microSD, il Bluetooth 5.0 e il Wi-Fi Dual Band, il GPS e l'intramontabile ingresso mini-jack per le cuffie.

Il nuovo Ulefone Note 13P debutta in offerta lampo sullo store Banggood; inoltre, i primi 50 utenti che acquisteranno il budget phone riceveranno in regalo l'indossabile Ulefone Watch. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

con 25 super offerte da svelare ogni giorno fino a Natale

⭐️ Scopri il