Xiaomi Buds 3 ufficiali: qualità audio superiore e ANC potente

L'evento fissato per Xiaomi 12 è stato piuttosto ricco, visto che oltre agli smartphone il brand ha presentato uno smartwatch e soprattutto nuove cuffie TWS ANC. Infatti, sul palcoscenico del 28 dicembre 2021 sono arrivate anche le Xiaomi True Wireless Earphones 3 o Buds 3, che puntano tantissimo sulla cancellazione del rumore e su un suono di alto livello.

Xiaomi Buds 3 (True Wireless Earphones 3): tutto sulle nuove cuffie TWS ANC

Versione standard della serie in cui sono inclusi anche gli auricolari Buds 3 Pro (o Mi Air 3 Pro), questo nuovo modello non si distacca poi molto dalla versione superiore in fatto di design, sebbene somiglino molto anche alle Mi Air 2 Pro, ma se vogliamo anche in fatto di caratteristiche. I driver del padiglione sono dotati di una doppia unità magnetica ultra-dinamica per un suono Hi-Fi, che punta ad essere più pulito e potente.

Oltre a ciò, abbiamo una cancellazione del rumore attiva fino a 40 dB, certificato tramite l'Istituto di Metrologia cinese, che può essere regolata tramite tre modalità, di cui una a doppia trasparenza. In più, sempre in merito alla qualità del suono, abbiamo un'equalizzazione professionale HRTF, realizzata da Xiaomi Audio Lab per amplificare la qualità di ascolto di queste cuffie. Presenti controlli touch con feedback aptico e ricarica wireless, oltre alla compatibilità con l'app XiaoAI Lite e con il pop-up per la MIUI.

Prezzo e disponibilità

I nuovi auricolari Xiaomi Buds 3 sono arrivati, come detto, nella kermesse del 28 dicembre 2021 e lo hanno fatto con un prezzo al cambio di circa 69€ (499 yuan), che a dirla tutta è davvero ottimo, considerando quanto possono offrire all'utente. Non sappiamo se Xiaomi ha pensato già ad una distribuzione Global, ma non siamo lontani dal pensare che li troveremo presto sugli store come AliExpress o Banggood.

