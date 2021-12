OxygenOS 11: link per i modelli OnePlus | Download

Volete effettuare il download per provare le prime versioni della nuova OxygenOS 11 basata su Android 11 per il vostro OnePlus? Con l'ultimo major update effettuato da Google per il suo OS mobile, anche OnePlus ha deciso di adeguare la propria interfaccia proprietaria. L'annuncio dell'undicesimo capitolo della OxygenOS è ormai di dominio pubblico e, con esso, tutte le novità introdotte dal team di sviluppo.

Rispetto alla versioni precedenti, la OxygenOS 11 restituisce un feeling che si discosta dal concetto stock di Android. Per questo c'è molta curiosità nel volerla provare sul proprio smartphone OnePlus. Ecco, quindi, che in questo articolo trovate la lista dei modelli OnePlus per i quali è possibile effettuare il download della OxygenOS 11.

Ultimo aggiornamento: 2 dicembre

OxygenOS 11 Stabile: tutte le versioni disponibili al download per OnePlus

Ad oggi la nuova OxygenOS 11 Stabile è disponibile soltanto per il duo composto da OnePlus 8 e 8 Pro. Ma nel corso dei prossimi mesi verrà estesa anche ai modelli precedenti e non mancheremo di aggiornare questa pagina, inserendo i link alle ultime versioni disponibili.

Modello Versione OTA completo OTA incrementale OnePlus 9 11.2.10.10 Scarica Scarica OnePlus 9 Pro 11.2.10.10 Scarica Scarica OnePlus 9R 11.2.6.6 Scarica Scarica OnePlus 8T 11.0.9.9 Scarica Scarica OnePlus 8 11.0.7.7 Scarica Scarica OnePlus 8 Pro 11.0.7.7 Scarica Scarica OnePlus 7T 11.0.4.1 Scarica Scarica OnePlus 7T Pro 11.0.4.1 Scarica Scarica OnePlus 7 11.0.4.1 Scarica Scarica OnePlus 7 Pro 11.0.4.1 Scarica Scarica OnePlus Nord 2 11.3.A.11 – Scarica OnePlus Nord 11.1.6.6 Scarica Scarica OnePlus Nord CE 11.0.11.11 Scarica – OnePlus Nord N10 11.0.2 Scarica Scarica OnePlus Nord N100 11.0.2 Scarica Scarica OnePlus 6 11.1.1.1 Scarica Scarica OnePlus 6T 11.1.1.1 – Scarica

Come installare la OxygenOS 11 dopo il download

La procedura di installazione della OxygenOS 11 è la stessa per tutti i modelli di smartphone OnePlus qua elencati. Una volta scaricato il file ZIP corrispondente, dovete spostarlo nella cartella principale della memoria interna del dispositivo. A questo punto andate nella sezione “Aggiornamenti di sistema” dalle Impostazioni e cliccate sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra. Nelle opzioni che compariranno selezionate “Aggiornamento locale” e selezionate il firmware che avete copiato nello smartphone.

Una volta completata l'installazione, avrete la vostra OxygenOS 11 Stable che gira sullo smartphone OnePlus. Da questo momento in poi riceverete una notifica OTA quando sarà eventualmente disponibile un nuovo aggiornamento. In modo da evitare possibili problemi, vi consigliamo di effettuare un backup e dopodiché formattare la memoria per avere un'installazione “pulita” (anche se non è obbligatorio, valutate voi).

