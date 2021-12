Come seguire la presentazione della serie Realme GT 2

Mancano ormai solo pochi giorni al debutto della serie GT 2, una gamma di cui abbiamo parlato per settimane e che siamo curiosi di conoscere. Questa dovrebbe vedere il debutto di varie tecnologie e rappresentare una nuova vetta per il brand asiatico. Volete saperne di più? Allora ecco come fare per seguire la presentazione in streaming di Realme GT 2 e GT 2 Pro!

Realme GT 2: ecco come seguire la presentazione in streaming

La nuova serie top di Realme sarà presentata al mondo lunedì 20 dicembre alle ore 10. Durante questo appuntamento la compagnia svelerà in anteprima tre tecnologie innovative: si tratterà di novità all'avanguardia nei materiali eco-compatibili, nel progresso fotografico e nella tecnologia della comunicazione. Ma come fare per seguire la presentazione in streaming di Realme GT 2 e GT 2 Pro? Semplice: non dovete far altro che guardare l'evento tramite il canale YouTube ufficiale. Di seguito trovate il link alla diretta.

Realme collaborerà ancora una volta con il designer industriale di fama mondiale Naoto Fukasawa, alla ricerca della perfetta combinazione di tecnologia ed estetica, modernità e tradizione, funzionalità e sostenibilità. Insomma, ne vedremo delle belle!

Per quanto riguarda le varie novità, il prossimo top di gamma del brand avrà dalla sua il sensore grandangolare più ampio sul mercato. Inoltre sarà realizzato in materiali eco-compatibili ed avrà dalla sua un sistema di antenne migliorato, per una copertura più intelligente ed efficiente. Ciliegina sulla torta, troveremo a bordo l'ultimo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. Si vocifera perfino di una fotocamera sotto il display, ma in questo caso si tratta solo di rumor.

A proposito di indiscrezioni, se volete scoprire tutte le notizie, le conferme e le voci relative alla serie Realme GT 2 allora date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato ai flagship!

