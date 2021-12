Prezzo folle per Xiaomi Trouver SOLO 10: l’aspirapolvere senza fili costa solo 60€!

Si torna a parlare di pulizie intelligenti, questa volta con un aspirapolvere senza fili da Xiaomi YouPin apprezzatissimo per la sua versatilità e leggerezza: si tratta di Trouver SOLO 10, disponibile con codice sconto al miglior prezzo di sempre, con spedizione direttamente dall'Europa. Un'occasione da non lasciarsi scappare dato che a questa cifra è impossibile trovare di meglio!

Codice sconto Trouver SOLO 10: l'aspirapolvere ciclonico senza fili scende di prezzo dall'Europa

Per quanto riguarda Trouver, si tratta di uno dei brand partner di Xiaomi attivo su YouPin, specializzato in prodotti per la cura della casa e della persona. Se cercate un aspirapolvere ciclonico senza fili abbordabile, allora Trouver SOLO 10 potrebbe fare al caso vostro. Il dispositivo è equipaggiato con un motore brushless da 8000 giri al minuto e 18.000 PA ed è caratterizzato da un corpo leggero (1.4 Kg) ed un'impugnatura ergonomica. Presente all'appello una batteria da 2.000 mAh (per 48 minuti di autonomia), un display LED per visualizzare lo stato della carica e la potenza ed un sistema a 5 filtri (comprensivo di uno HEPA).

L'aspirapolvere ciclonico senza fili Trouver SOLO 10 ha debuttato sulla piattaforma di crowdfunding Xiaomi YouPin ed ora è disponibile all'acquisto con codice sconto su AliExpress al miglior prezzo di sempre, con tanto di spedizione dall'Europa. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al Coupon: non dimenticare di utilizzare anche il Coupon Venditore cliccando sul pulsante Ottieni Coupon, subito sotto il prezzo di vendita (nella pagina di AliExpress). Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

con 25 super offerte da svelare ogni giorno fino a Natale

⭐️ Scopri il