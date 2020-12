L’asciugacapelli Xiaomi YouPin vi prepara in soli 3 minuti

Una delle categorie più invitanti del gargantuesco database di Xiaomi YouPin è quella dell'asciugacapelli. Brand come Dyson hanno dimostrato di poter alzare l'asticella, sia in termini di design che di specifiche ma soprattutto di prezzo. Proprio per questo le proposte prodotte o patrocinate da Xiaomi fanno gola, perché sono un ottimo compromesso in termini di rapporto qualità/prezzo. A tal proposito, oggi fa il suo debutto nel catalogo un nuovo modello, realizzato in collaborazione con Trouver.

Un nuovo modello di asciugacapelli fa il suo debutto su Xiaomi YouPin

Ispirato direttamente al design dello Xiaomi Mijia Hair Dryer H900, il nuovo phon su YouPin promette di asciugare i capelli in soli 3 minuti. Una promessa non da poco, specialmente per chi ha una folta chioma, ma in suo sostegno c'è un motore da 110.000 RPM. Una tale potenza permette di produrre un flusso d'aria pari a 60 m/s, con un sistema intelligente di gestione del calore che mantiene una temperatura costante a 57° C. Ciò evita possibili surriscaldamenti cutanei, grazie ad un sensore apposito che misura in maniera fine la temperatura fino a 100 volte al secondo.

Anche questo asciugacapelli adotta il sistema a ioni negativi per lisciare i capelli e scongiurare l'effetto crespo non voluto. Sono presenti i tasti fisici per la selezione della temperatura, così come un filtro rimovibile per permetterne la pulizia. Viene venduto in crowdfunding su Xiaomi YouPin al prezzo di circa 56€, 449 yuan di listino.

