PostePay e BancoPosta su Apple Pay: come configurare e quali carte sono supportate

Nelle scorse ore sono arrivate buone notizie per gli utenti Apple che si avvalgono dei servizi PostePay e BancoPosta: infatti, è arrivato il supporto a Apple Pay e Wallet, che approfittiamo per spiegarvi come attivare e collegare proprio con le carte e i conti PostePay e BancoPosta.

Come attivare e collegare Apple Pay con PostePay e carta BancoPosta

Come possiamo quindi aggiungere la nostra PostePay al nostro Wallet di Apple Pay da iPhone, Apple Watch, ma anche da iPad o MacBook? Il tutto è molto semplice e vi riassumiamo che prima di collegare PostePay e carta Banco Posta su Apple Pay, bisogna anzitutto scaricare l'applicazione dedicata aggiornata all'ultima versione. Una volta fatto questo, qui sotto vi spieghiamo passaggio per passaggio come collegare ad Apple Pay. una carta PostePay.

Come scaricare l'applicazione PostePay o BancoPosta? A seconda che abbiate un conto PostePay o uno BancoPosta ed una carta associata ad essi, dovrete scaricare l'applicazione dedicata su App Store di Apple. Come collegare e attivare Apple Pay con PostePay o BancoPosta e come aggiungere su Wallet? Aprendo l'applicazione PostePay o BancoPosta e cliccando sul banner dedicato, potete aggiungere automaticamente la vostra carta all'app Wallet accendendo il pulsante “Apple Pay”. Se invece volete aggiungere manualmente la carta sull'app Wallet, vi basterà cliccare sul segno “+” e seguire i vari passaggi di inserimento (o scansionare direttamente la carta). Come aggiungere PostePay o BancoPosta ad Apple Watch? Se avete la comodità di possedere un Apple Watch e sfruttate la modalità di pagamento contactless, potete attivare anche lì l'opzione di pagamento PostePay o carta BancoPosta, andando nell'app Watch e abilitando Apple Pay per lo smartwatch. Come pagare contactless con PostePay o carta BancoPosta su Apple Pay? Come ogni tipo di pagamento contactless che si effettua tramite iPhone o Apple Watch, potete pagare con la vostra PostePay o carta BancoPosta in due modi: per chi paga con Face ID, bisognerà cliccare due volte il tasto accensione e autenticare con Face ID, poi pagare avvicinando lo smartphone al lettore. Per chi possiede un dispositivo e paga con Touch ID, cliccare due volte sul tasto centrale e alla comparsa della carta, avvicinare al lettore. Per chi paga con Apple Watch, cliccare due volte il tasto accensione e avvicinare il dispositivo al lettore.

Quali carte PostePay o BancoPosta supportano Apple Pay?

Sono incluse nel servizio Apple Pay tutte le carte PostePay o BancoPosta prepagate con circuito Visa (esclusa la IoStudio) e tutte le carte prepagate e di debito del circuito Mastercard (escluse le carte di debito su circuito Maestro).

Per poter abilitare la carta, vi consigliamo di associare il numero di telefono cellulare alla tua carta qualora non l'abbiate ancora fatto: questo passaggio si può fare da ATM e dall'app Ufficio Postale.

Quali carte funzionano e si possono collegare con Apple Pay: banche supportate

Dopo aver visto l'approfondimento relativo a come attivare e collegare PostePay e carta BancoPosta su Apple Pay, vi indichiamo anche quali altre carte si possono collegare o che comunque funzionano con Apple Pay e soprattutto quali sono le banche supportate. Vi indichiamo quelle che sono le 6 principali, come: Intesa San Paolo, UniCredit, BNL (compreso Hello bank!), Findomestic, American Express, Deutsche Bank. Ma questa è solo una piccola parte della compatibilità al servizio Apple Pay, per questo vi lasciamo il link dedicato del produttore di Cupertino.

