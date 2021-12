Xiaomi conferma: la MIUI 13 è pronta, addio MIUI 12.5

Quello di dicembre non sarà soltanto il mese di Xiaomi 12: i riflettori sul palco si stanno per accendere anche sulla MIUI 13. Un annuncio particolarmente atteso, trattandosi della nuova release annuale che contraddistinguerà tutti i futuri smartphone Xiaomi, Redmi e POCO. L'attesa c'è anche per i contrattempi accaduti con la MIUI 12 e la 12.5, due aggiornamenti che si sono rivelati sfortunati per la quantità di bug e scarse ottimizzazioni avvenute. Al punto tale da spingere la compagnia a rilasciare un ulteriore aggiornamento correttivo, siglato come MIUI 12.5 Enhanced.

Xiaomi annuncia l'arrivo della MIUI 13 tramite il programma di Beta Testing

Mettendoci alle spalle quanto accaduto con le ultime release software, cosa sappiamo della MIUI 13? In via ufficiale non ancora molto, se non che il major update è già in fase di test su vari modelli, cioè i primi che riceveranno l'aggiornamento. Ma qualcosa si muove, come dimostrano le notizie che ci arrivano sempre dal programma Beta Testing che l'azienda porta avanti con cadenza quotidiana in Cina. In occasione del rilascio dell'ultima Closed Beta, il team software di Xiaomi ha annunciato che la 21.12.12 sarà l'ultima basata sulla MIUI 12.5. Il motivo è nero su bianco: “always believe that beautiful things are about to happen“, una supercazzola formale che sta a significare nient'altro che l'annuncio della MIUI 13.

L'annuncio prosegue, facendo presente che lo stop della Closed Beta coinciderà anche con l'aggiornamento ad Android 12 per alcuni modelli, cioè Xiaomi Mi 10 Youth Edition (Lite Zoom), Redmi K30 5G, K30i 5G, Note 11 Pro, Note 11 Pro+ e Note 9 Pro 5G. In tutto ciò, vi ricordiamo che se foste curiosi di scoprire se il vostro Xiaomi si aggiornerà alla MIUI 13 c'è l'articolo dedicato per saperlo.

