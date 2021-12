Libera la creatività con la penna per stampa 3D di Xiaomi YouPin (per grandi e piccini)!

Che siate in cerca di un dispositivo basilare per “prendere la mano” oppure che stiate pensando ad un regalo – magari per i più piccoli – la penna stampante 3D di Xiaomi YouPin farà di certo al caso vostro, ora in offerta lampo ad un prezzo super invitante!

Xiaomi YouPin presenta la penna stampante 3D Xiaoxun, economica e divertente

Leggera e facile da usare, la penna per stampa 3D Xiaoxun (uno dei brand partner della compagnia cinese) arriva direttamente da Xiaomi YouPin, è super economica ed è perfetta sia per i più piccoli che per gli utenti già cresciuti (magari in cerca di una soluzione per far pratica). Il dispositivo è alimentato tramite cavo USB (lungo 120 cm) ed è dotato di un corpo leggero e semplice da maneggiare, con un peso di 40 grammi. Inoltre si tratta di un prodotto sicuro dato che funziona a temperature basse: il filamento non diventerà caldo, in modo da evitare incidenti. A proposito delle ricariche, la penna supporta filamenti del diametro di 1.75 mm.







La penna stampante 3D da Xiaomi YouPin (a marchio Xiaoxun) è in offerta lampo su AliExpress, con 5 filamenti in confezione (di cinque colori differenti). Di seguito trovate il link all'acquisto: all'interno della pagina, oltre alla penna in sconto trovate anche i filamenti (qualora vogliate accompagnare il dispositivo con varie ricariche). Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

