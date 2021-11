Xiaomi afferma: “Ecco quando supereremo Apple e Samsung”

Probabilmente vi ricorderete le notizie che davano Xiaomi come secondo produttore di smartphone al mondo, davanti a una storica rivale (e musa ispiratrice) come Apple. Questo accadeva nel corso del Q2 2021, quando la società di Lei Jun conquistava il 17% delle quote di mercato globale. Un successo storico, dato che si trattava della prima volta che Xiaomi raggiungeva il secondo gradino del podio. Se si restringe l'inquadratura alla sola Europa, poi, già dai primi mesi dell'anno la compagnia cinese era salita in seconda posizione. Per non parlare del fatto che, se si guarda alla sola Italia, il secondo trimestre significava la salita in cima alla classifica da parte di Xiaomi.

Xiaomi sopra a Samsung e Apple: ecco quando, per il fondatore Lei Jun

La realtà dei fatti è che il mercato è ballerino ed è sempre soggetto a flessioni più o meno significative. Ed ecco che, passando dal Q2 al Q3 2021, sono bastati tre mesi affinché Xiaomi scalasse dalla seconda alla terza posizione nella classifica globale.

Grazie ai dati pubblicati dagli analisti del team Counterpoint Research, possiamo vedere come lo scorso giugno ci sia stato un timido sorpasso di Xiaomi ai danni di Samsung. Per poco tempo, Xiaomi è stato a tutti gli effetti il primo produttore al mondo. Ma nel giro di qualche settimana, Xiaomi è stata sorpassata dalla rivale coreana, per poi perdere un'ulteriore posizione fra agosto e settembre a vantaggio di Apple. Di recente, poi, sono stati pubblicati anche i dati del Q3 relativi all'Europa, dove Xiaomi mantiene la seconda posizione ma con il fiato sul collo da parte di Apple.

Questo è il contesto in cui si inseriscono le recenti dichiarazioni di Lu Weibing, vice presidente senior del gruppo Xiaomi nonché general manager del sub-brand Redmi. In una recente intervista, egli ha affermato come Xiaomi stia lavorando per superare Samsung e Apple entro il 2024 e consolidarsi come il primo marchio di telefonia al mondo. Ma non è l'Europa il territorio dove maggiormente Xiaomi deve lavorare, bensì la Cina. È proprio nella madrepatria che Xiaomi non riesce a ritagliarsi un posto fra i primi della classe. Dopo il dominio pluriennale di Huawei e il successivo tracollo, a capitalizzare sono state OPPO e vivo, con Honor che ha spodestato Xiaomi salendo al terzo posto.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il 70% delle vendite di smartphone in Cina avviene mediante il mercato offline. Sin dalla sua nascita, il marchio Xiaomi ha puntato moltissimo sulle vendite online, necessarie per ridurre quanto più possibile i costi. Allo stesso tempo, pochi giorni fa è stato aperto il Mi Store numero #10.000 nel paese. Ma l'obiettivo è quello di salire a quota 30.000 negozi nei prossimi tre anni, in modo da contrastare la concorrenza di OPPO e vivo, che nel mercato offline hanno costruito la propria fortuna.

Resta il fatto che sorpassare un gigante come Samsung sarà difficile, specialmente se si considera che vende negli USA dove la presenza di Xiaomi è pressoché nulla. In passato si era parlato della sua espansione americana, ma si è poi trasformata in un nulla di fatto, senza considerare le recenti tensioni e il ban che ne è conseguito (e poi revocato).

