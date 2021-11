Xiaomi annuncia Loop Liquidcool: mai più smartphone bollenti!

Mentre tutti i riflettori sono puntati sulle novità della serie Redmi Note 11, ci si chiede quando arriverà a livello Global e nel frattempo si pensa anche al prossimo top di gamma della casa di Lei Jun, Xiaomi ha annunciato a sorpresa la nuova tecnologia Loop Liquidcool, novità che mira a migliorare di parecchio il raffreddamento degli smartphone. Andiamo a scoprire di cosa si tratta e come funziona questo sistema inedito per dispositivi mobili.

Xiaomi Loop Liquidcool è la nuova tecnologia di raffreddamento per smartphone: ecco come funziona

Rispetto ai sistemi VC convenzionali (a liquido con camera di vapore) la tecnologia Loop Liquidcool di Xiaomi raddoppia la capacità di raffreddamento grazie ad un sistema di dissipazione del calore nuova di zecca. Questa tecnologia si ispira a soluzioni utilizzate nell'industria aerospaziale ed utilizza un sistema capillare: l'agente liquido viene spinto verso la fonte di calore, vaporizza e disperde lo stesso in modo efficiente. L'agente è catturato in un sistema chiuso e allo stato attuale si presenta come la soluzione più efficiente, anche rispetto ai moduli tradizionali con camera di vapore.

Entrando più nel dettaglio il sistema è realizzato attraverso vari moduli posizionati in modo circolare: abbiamo un evaporatore, un condensatore, una camera di ricarica, un modulo per l'aria calda ed uno per il liquido freddo. Quando la temperatura dello smartphone aumenta l'agente refrigerante presente nell'evaporatore diventa gas caldo; questo si sposta verso il condensatore e torna nuovamente allo stato liquido. Le particelle liquide passano attraverso un tubo dedicato e vengono raccolte nella camera di ricarica che a sua volta riempie l'evaporatore. Insomma si tratta di un sistema di raffreddamento ciclico ed autosufficiente.

L'idea alla base è la stessa della camera di vapore ma il form factor cambia le cose e rende il sistema più efficiente. La classica tecnologia Vapor Chamber non presenta spazi separati per l'aria calda e per il liquido freddo: quindi, in caso di temperature parecchio elevate, il sistema finisce per rallentare e calare di efficienza. Grazie alla struttura circolare è possibile invece avere performance migliorate, con risultati ben più soddisfacenti.

L'altra grande novità è la presenza di una valvola Tesla all'interno della camera di ricarica e dell'evaporatore, che consente una circolazione unidirezionale del liquido di raffreddamento. In questo modo i gas caldi si muovono in un'unica direzione, in modo da evitare ostruzioni ed ottenere un'efficienza ancora più elevata.

I test a bordo di Xiaomi MIX 4

Xiaomi ha testato questa novità a bordo di un MIX 4 modificato (a proposito, avete dato un'occhiata alla nostra recensione del flagship?). Durante i test effettuati con Genshin Impact – 30 minuti di gioco a 60 fps – la temperatura si è mantenuta stabile sotto i 47.7°C. E sappiamo bene quanto sia esoso in termini di risorse il noto titolo di MyHoyo.

Quando arriva la tecnologia Loop Liquidcool di Xiaomi?

La compagnia di Lei Jun si è limitata ad annunciare la sua nuova tecnologia di raffreddamento e confermare che arriverà a bordo dei propri smartphone durante il secondo semestre del 2022. Di conseguenza è probabile che non vedremo questa novità a bordo di Xiaomi 12: che sia il futuro MIX 5 il primo dispositivo con raffreddamento a liquido avanzato?

