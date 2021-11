Addio Redmi Note 9: Xiaomi punta tutto sul futuro

La serie Redmi Note 9 di Xiaomi arriva al capolinea: il CEO annuncia l'addio di una famiglia iconica, che sarà sostituita dagli attuali modelli presenti sul mercato (tra cui la gamma Note 11, fresca di lancio in Cina).

La serie Redmi Note 9 sembra giunta al capolinea

Ora che la serie Redmi Note 11 è ufficiale ed è disponibile all'acquisto in patria, Xiaomi annuncia l'addio alla storica famiglia Redmi Note 9. La produzione della gamma terminerà dopo il periodo promozionale del Singles Day 11.11 e resteranno disponibili solo i modelli Redmi Note 10 e Note 11. L'annuncio è arrivato direttamente tramite il profilo social di Lu Weibing, a capo della costola di Xiaomi.

La gamma Redmi Note 9 ha introdotto per la prima volta nella fascia media di Xiaomi una fotocamera da 108 MP (il modello Pro 5G cinese). I passi avanti sono stati tantissimi negli ultimi mesi, addirittura con l'avvento della super ricarica da 120W. Comunque gli ex modelli principali della serie Note non sono stati da meno ed hanno raggiunto un risultato globale di tutto rispetto: oltre 20 milioni di unità vendute in tutto il mondo (con oltre 240 milioni di Note in totale).

Ovviamente l'addio della serie Redmi Note 9 riguarda il mercato cinese, ma ovviamente se la produzione verrà interrotta riguarderà progressivamente anche il resto del globo.

