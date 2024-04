Google Pixel 8a avrà un prezzo più salato? Ci sono buone notizie (ma non per tutti)

Come da tradizione, la casa statunitense lancerà anche quest’anno un nuovo modello Pixel di fascia medio alta: il debutto è atteso nel corso delle prossime settimane e nel frattempo non sono mancati leak corposi (con dettagli su specifiche e design). Ora è tempo di guardare al prezzo in Europa del futuro Google Pixel 8a: lo svela un noto insider, insieme ad altri dettagli.

Aggiornamento 30/04: arrivano novità in merito al possibile prezzo di Pixel 8a, questa volta con delle buone notizie. Trovate tutti i dettagli direttamente all’interno dell’articolo.

Google Pixel 8a costerà più o meno di Pixel 7a? Ecco le ultime novità sul prezzo

L’insider in questione altri non è che Roland Quandt: si tratta di una delle figure più informate del mondo tech. Stando a quanto rivelato, Google Pixel 8a arriverà in Europa in quattro colorazioni diverse e due configurazioni, ad un prezzo di partenza superiore ai 550€. L’attuale Pixel 7a ha debuttato in alcuni paesi a 499€ e in Italia a 509€. Il nuovo modello della gamma dovrebbe fare capolino nelle versioni da 128 GB e da 256 GB, rispettivamente a 569,9€ e 630€. Per quanto riguarda i colori disponibili si tratterebbe di Obsidian, Porcelain, Bay e Mint (rispettivamente nero, beige, azzurro e verde chiaro). Al momento manca ancora una data d’uscita, ma pare che il dispositivo dovrebbe essere disponibile a maggio.

Tuttavia le cose sono cambiate con un recente leak: secondo le ultime novità Pixel 8a dovrebbe avere lo stesso prezzo di Pixel 7a, almeno per quanto riguarda gli USA. Si parla quindi di 499$ e 559$, rispettivamente per le varianti da 128 GB e da 256 GB. Purtroppo al momento non è dato di sapere se il prezzo resterà invariato solo negli States o anche in altri mercati (teniamo le dita incrociate, ma le speranze sono poche).

Come anticipato anche in apertura, nel corso dei mesi Google Pixel 8a è stato protagonista di varie indiscrezioni. OnLeaks ha pubblicato anche delle immagini render che mostrerebbero il possibile design mentre per quanto riguarda le specifiche dovremmo avere una scheda tecnica basata sul Tensor G3. Di seguito tutti i leak avvistati fino a questo momento.

Dimensioni di 152,1 x 72,6 x 8,9 mm per ??? grammi

Certificazione IP67

Display OLED da 6,1″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a ??? Hz e luminosità fino a 1.400 nit

da (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a ??? Hz e luminosità fino a 1.400 nit Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC Google Tensor G3 a 4 nm Samsung

a 4 nm Samsung CPU a 9 core (1 x Cortex-X3 a 2,91 GHz + 4 Cortex-A715 a 2,37 GHz + 4 Cortex-A510 a 1,7 GHz)

a + 4 Cortex-A715 a 2,37 GHz + 4 Cortex-A510 a 1,7 GHz) GPU Mali-G715 MP7

8 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da 4.942 mAh oppure 4.500 mAh con ricarica rapida da 27W

oppure con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB Type-C, DisplayPort e speaker stereo

Fotocamera da 64 + 13 MP f/??? con IMX787, ultra-wide IMX712 e OIS

f/??? con IMX787, ultra-wide IMX712 e OIS Selfie camera da 13 MP f/??? con IMX712

f/??? con IMX712 Sistema operativo Android 14

