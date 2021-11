Il nuovo dispenser di sapone Xiaomi Mijia è così comodo che lo vorrete nel vostro bagno!

Giornata ricca di presentazioni per Xiaomi, che dopo il potente proiettore si è dilettato nei prodotti domestici come il dispenser per sapone Mijia. Rispetto al passato, questo distributore automatico ha alcuni miglioramenti ed arriva sul mercato ad un prezzo invitante.

Xiaomi Mijia Auto Wash Pro: tutto sul nuovo dispenser di sapone automatico

Dalla struttura non molto differente da quella degli altri prodotti dello stesso tipo provenienti da YouPin, il nuovo dispenser Xiaomi Mijia si distingue dal modello precedente perché dotato di una batteria migliorata e soprattutto ricaricabile.

Infatti, il dispenser automatico non ha più bisogno di batterie usa e getta, visto che il modulo interno da 1.400 mAh si può ricaricare comodamente tramite USB Type-C, con un'autonomia di quasi 6 mesi. Oltre a ciò, ha migliorato sensibilmente l'utilizzo, visto che ora dura fino a 400 dosi in formato schiuma con una sola carica di sapone. I ricambi ufficiali sono poi dotati di azione disinfettante per rimuovere i batteri fino al 99.99%. Infine, il brand annuncia che, forse ovviamente, totalmente impermeabile.

Il nuovo dispenser di sapone automatico Xiaomi Mijia Auto Wash Pro arriva in Cina ad un prezzo veramente comodo di circa 15€ (109 yuan), che lo rende molto appetibile anche in chiave importazione, come potrebbe sicuramente accadere tramite AliExpress o Banggood.

