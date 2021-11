Xiaomi 12 Ultra potrebbe avere una fotocamera top… in partneship con Leica

Durante le ultime settimane si è parlato tanto della prossima serie top della casa cinese, anche in relazione al comparto fotografico e all'arrivo di una nuova versione super top con il nome di Xiaomi 12 Ultra. Le indiscrezioni sulla gamma non accennano a diminuire e addirittura c'è qualcuno che accenna ad una possibile partnership tra Xiaomi e Leica per il comparto fotografico dei futuri dispositivi di fascia premium!

Xiaomi 12 Ultra con fotocamera Leica: arrivano i primi rumor

Ovviamente non si tratta di un rumor recente, ma di una ripresa di voci di vecchia data. Già un bel po' di mesi fa erano spuntate delle indiscrezioni in merito ad un possibile legame tra Xiaomi e Leica (come conseguenza del termine della collaborazione con Huawei) ma il tutto si è concretizzato in un nulla di fatto e si sono perse le tracce di qualsiasi presunto dettaglio. Ora il leaker DigitalChatStation torna sull'argomento e lo fa con un post spinoso: l'insider cinese ha pubblicato l'immagine che vedete in alto su Weibo. Com'è facile intuire si tratta di un Mi 11 Ultra ed è abbastanza semplice arriva ad una conclusione: il futuro Xiaomi 12 Ultra potrebbe avere una fotocamera realizzata in collaborazione con lo storico marchio Leica.

Tuttavia è bene precisare che il post è stato prontamente rimosso dallo stesso leaker. Si è trattato di uno scivolone oppure l'insider ha rivelato qualcosa di troppo? Non abbiamo una risposta a questa domanda ma vi segnaliamo che lo stesso DigitalChatStation, in precedenza ha pubblicato un'immagine di OPPO Pad, poi rimossa. Fatto sta che il tablet di OPPO è effettivamente in dirittura d'arrivo. Comunque è bene specificare che la presunta collaborazione tra Xiaomi e Leica va presa per le pinze fino ad una conferma ufficiale.

A maggio, stando al leaker TEME (vera e propria autorità quando si parla di Huawei e Honor), Leica era effettivamente in cerca di un nuovo partner e tra i candidati papabili c'era proprio l'ex costola di Huawei, Xiaomi e Sharp. Per il momento prendiamo quanto letto come un semplice rumor; non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli. Nel frattempo qui trovate tutti i leak e le indiscrezioni in merito alla serie Xiaomi 12.

