OPPO potrebbe partire con uno scooter elettrico super economico

Ormai il campo di battaglia si sta spostando verso ben altri lidi rispetto ai “soliti” smartphone: il 2024 dovrebbe essere l'anno dello scontro a colpi di veicoli elettrici tra Xiaomi e OPPO. Se la compagnia di Lei Jun ha già confermato il tutto, per la rivale ci sono ancora solo indiscrezioni. Si parla di un possibile debutto nel settore, ma è probabile che i primi passi saranno mossi con uno scooter elettrico a marchio OPPO ed ora emergono nuovi dettagli sulle sue caratteristiche ed il possibile prezzo.

Lo scooter elettrico di OPPO potrebbe arrivare ad un prezzo particolarmente allettante

Nelle scorse ore si è parlato del futuro debutto di OPPO nel campo dei veicoli elettrici: tuttavia sembra che non si parlerà direttamente di auto, bensì di monopattini e scooter. Le ultime novità arrivano dall'India e si muovono proprio in questa direzione: OPPO sarebbe effettivamente al lavoro su soluzioni di questo tipo, in arrivo tra il 2023 e il 2024, anche se al momento i piani sarebbero ancora allo stato iniziale (e quindi le tempistiche potrebbero variare). Comunque, entrando nel dettaglio, OPPO avrebbe in programma di partire con un veicolo su due ruote, uno scooter elettrico dal prezzo abbordabile: si vocifera di una cifra inferiore ai 700€ al cambio attuale (ossia circa 60.000 rupie).

Inoltre, sempre secondo fonti interne, OPPO starebbe pensando anche ad un veicolo elettrico su quattro ruote. Si tratterebbe di un modello in stile Tata Nano, auto elettrica super compatta lanciata in India nel 2009 (la produzione è terminata nel 2018). Il prezzo potrebbe essere simile a quest'ultima, quindi intorno a 1.100€ al cambio (ossia 100.000 rupie).

Al momento è ancora tutto nebuloso: quasi sicuramente i piani di OPPO sono ancora allo stato embrionale e l'azienda sta vagliando le varie possibilità offerte dal settore dei veicoli elettrici.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Black Friday con ledell'anno da