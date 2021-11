Xiaomi 12 Ultra con fotocamera Leica: uno spettacolo in questi Concept Render!

Negli ultimi giorni le indiscrezioni in merito alla serie Xiaomi 12 si sono intensificate e il motivo è presto detto: il debutto dovrebbe avvenire nel mese di dicembre (manca ancora una conferma!) e ovviamente si è creato un certo fermento. Nonostante ciò si guarda in avanti e si pensa già al futuro della prossima gamma con Xiaomi 12 Ultra: il super top dovrebbe avere dalla sua una fotocamera Leica e questi concept render lo immaginano con un look verosimile.

Xiaomi 12 Ultra x Leica: ecco come potrebbe essere il prossimo super flagship

Partiamo dal dettaglio più importante: al momento non vi è alcun annuncio, eppure già da tempo si vocifera di una partnership tra Xiaomi e Leica, che dovrebbe concretizzarsi con il prossimo flagship Ultra. Per quanto riguarda il design, Xiaomi 12 Ultra potrebbe arrivare con uno stile simile a quello del predecessore. Dovremmo avere quindi un display con punch hole ed un modulo fotografico sporgente, dotato di un comparto al top ed di uno schermo secondario.

In merito alla fotocamera, si vocifera di un sistema composto da tre sensori da 50 MP, con tanto di teleobiettivo con zoom ottico 10X (e digitale 120X). Ovviamente è impossibile non immaginare l'imminente Snapdragon 8 Gen 1 come il cuore del terminale mentre lato software diamo per scontata la presenza di Android 12 e della MIUI 13.

1 di 2

Le specifiche complete sono ancora una mistero ma già si parla della possibilità di vedere la super ricarica da 200W (120W wireless). Per quanto riguarda invece prezzo e disponibilità, probabile che Xiaomi 12 Ultra debutti dopo il resto della serie (magari verso marzo 2022), ad un prezzo simile a quello del precedente modello (quindi circa 1.200€ per il mercato europeo).

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Black Friday con ledell'anno da