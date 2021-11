OPPO potrebbe lanciare i suoi veicoli elettrici fuori dalla Cina: ecco quando

Se ad oggi abbiamo vissuto una e propria guerra allo smartphone, la prossima frontiera della sfida tra i vari brand cinesi di elettronica, compreso OPPO, sarà quella per i veicoli elettrici, specie le auto. E non è un caso infatti se la “Green Factory” stia progettando di lanciare le sue soluzioni, specie nel mercato Global, nel prossimo futuro.

OPPO: la battaglia a Xiaomi per le auto elettriche inizia dall'India?

L'indiscrezione arriva dai colleghi indiani di 91Mobiles (che trovate in fonte), che hanno raccolto interessanti informazioni in merito alla svolta elettrica del brand. O meglio, OPPO progetta l'ingresso nella mobilità elettrica da tempo, ma non avevamo date concrete in merito. Ad oggi invece, sappiamo che i primi veicoli elettrici di uno dei brand principali del colosso BBK potrebbero sbarcare in India per inizio 2024. Cosa vuol dire questo? Che ci sarà un'autentica sfida con Xiaomi in questo settore, considerando che anche il brand di Lei Jun ha opzionato quella data per il lancio cinese delle auto elettriche.

Ma siamo sicuri che il debutto di OPPO nella mobilità sia spinto direttamente verso le auto? A dire il vero, non è sicuro, ma qualche indizio ci può aiutare. Infatti, non è escluso che possano arrivare prima dei monopattini elettrici oppure dei veri e propri scooter, vista la recente collaborazione con Ninebot in Cina (che ha fatto discutere), tuttavia è anche probabile che si arrivi direttamente alle automobili se il terreno sarà fertile. Bisogna capire inoltre se vi saranno brand specializzati di terze parti che lavoreranno in simbiosi con l'azienda di Tony Chen.

Insomma, ci stiamo avviando verso una transizione ecologica che ha il sapore delle quattro ruote e che i brand che per anni ci hanno fornito comodità della persona amplificheranno molto a breve.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Black Friday con ledell'anno da