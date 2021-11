Colpo di scena! La Black Friday Amazon Warehouse si farà: ecco quando

Siamo ormai già entrati nel vivo del Black Friday 2021, specialmente con Amazon. Quest'anno infatti, lo store ha deciso di stravolgere le regole del “gioco” avviando il periodo di offerte con un certo anticipo e inaugurando una vera e propria Black Week, di cui trovate un nostro approfondimento. Ma per chi ama non perdersi davvero nessuna offerta, Amazon lancerà i suoi peculiari Warehouse Deals anche per il Black Friday!

Black Friday Amazon Warehouse: tutti i dettagli su quando parte e come funziona

Grazie agli amici e colleghi della redazione di SmartWorld, abbiamo avuto notizia di quello che era una degli eventi più attesi dagli utenti più attenti alle offerte riguardanti lo store di Amazon e ora possiamo dirvi finalmente quando inizia il Black Friday Warehouse Deals. Infatti, allo scoccare della mezzanotte tra il 25 ed il 26 novembre 2021, quindi tra il Ringraziamento americano ed il Black Friday vero e proprio, inizieranno a fioccare offerte scontatissime sull'usato dei magazzini Amazon.

Per chi non lo sapesse, i Warehouse Deals sono offerte relative ai prodotti usati, come smartphone o notebook ma anche elettrodomestici, suddivisi in varie condizioni che vanno dal Come Nuovo all'Accettabile e possono essere scontati anche del 30% su un prezzo già ridotto! Purtroppo non sappiamo se questa volta otterremo la possibilità di acquistare questi prodotti con un ulteriore 30%, ma è chiaro che quando si tratta di Warehouse è sempre una buona cosa.

Ma come fare per non perdere nessuna offerta? Come per l'evento del Black Friday, bisognerà iscrivervi ai nostri canali Telegram, sia a quello dedicato totalmente ad Amazon, che al canale dedicato specificamente ai prodotti ricondizionati dai migliori store online, dove potrete andare subito a controllare le prime offerte da non perdere in attesa della mezzanotte e soprattutto, potrete essere sempre aggiornati sulle migliori proposte dello store e soprattutto ottenere i migliori sconti a disposizione.

Andando a fare un super recap di quanto detto, ecco tutte le informazioni che dovete assolutamente sapere:

Quando inizia il Black Friday Amazon Warehouse?

Il Black Friday Warehouse inizia alle 00:00 tra il 25 ed il 26 novembre 2021, ma non è ancora specificato per quanto tempo.

Come posso trovare le migliori offerte del Black Friday Warehouse?

Le migliori offerte per il Warehouse di Amazon le potete trovare sia sul nostro canale Telegram principale, sia sul canale dedicato ai prodotti Warehouse Deals.

Di quanto sarà lo sconto Warehouse per il Black Friday 2021?

Non sappiamo ancora quale sarà lo sconto applicato ai Warehouse Deals anche se è probabile il ritorno del -30%, ma sarà sicuramente un evento di grande convenienza.

L'Amazon Black Friday Warehouse comprenderà anche il Cyber Monday 2021?

Purtroppo non sappiamo se le offerte Warehouse saranno presenti anche per il prossimo Cyber Monday 2021, in programma il 29 novembre, ma nel caso vi fosse, vi invitiamo nuovamente a seguire i canali sopracitati.

Siete pronti alla mega scorpacciata del Black Friday su tutto il meglio dell'usato? L'Amazon Black Friday Warehouse 2021 sta per arrivare!

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

