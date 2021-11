OPPO Find X4 Pro: ecco come potrebbe essere la fotocamera

Se Find X3 Pro è stato uno degli smartphone del 2021 più particolari lato fotocamera, OPPO Find X4 Pro potrebbe guardare più all'innalzamento della qualità dello scatto. Da un leak infatti, scorgiamo quello che potrebbe essere il bumper fotocamera del prossimo flagship di OPPO, che si preannuncia molto interessante.

OPPO Find X4 Pro: un leak ci mostra il bumper fotocamera

A rivelare il possibile comparto fotografico del nuovo top gamma OPPO è stato il leaker Digital Chat Station, che in maniera criptica ci dà sia indicazioni su come saranno le fotocamere posteriori, postando un render in merito, ma anche come sarà la selfie camera.

Partendo dalla prima indiscrezione, ci mostra due sensori pressoché identici, che sembra siano da 50 MP. Considerando quanto detto finora in merito, è molto probabile si adotti una tecnologia molto simile a quella di vivo con i suoi flagship, cioè un micro pan-tilt che punta quindi alla massima stabilizzazione ottica.

Find X3 Pro: la somiglianza tra i sensori è palese

L'altro sensore invece potrebbe essere un grandangolare molto evoluto, se non lo stesso già utilizzato nel Find X3 Pro. Il terzo, più piccolo, potrebbe essere tranquillamente un teleobiettivo. Presente anche un Quad Flash LED, disposto in due maniere diverse. Scompare il microscopio, che però il brand vuole portare su altre soluzioni.

Guardando invece alla selfie camera, l'insider cinese ci spiega che verrà mantenuta la stessa disposizione del modello precedente, cioè un punch-hole laterale invece che centrale, come potrebbe invece adottare Xiaomi per il suo modello 12. Il sensore scelto potrebbe anche essere lo stesso che vedremo sugli imminenti Reno 7, cioè il Sony IMX709 da 32 MP.

Perché queste scelte di continuità? Pare che OPPO voglia puntare di più sulle tecnologie dedicate al display, soprattutto sullo sblocco d'impronte, che avverrà tramite un nuovo sistema a ultrasuoni (sempre secondo leak).

Insomma, come ogni anno dobbiamo prepararci ad una serie Find X4 all'avanguardia nel comparto fotocamera e che proprio nel 2022 potrebbe spingersi più verso il risultato che sull'innovazione.

