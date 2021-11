Banggood Black Friday 2021: tutte le offerte, i coupon e le promozioni

Alla fine il momento è giunto: la settimana del venerdì nero è arrivata e siamo nel vivo dell'evento più atteso dell'anno (che culminerà il 26 novembre). Il Black Friday 2021 di Banggood si rivela – come sempre – ricco di occasioni e di offerte per smartphone, notebook e tantissimi prodotti tech, anche con coupon. Le promozioni dello store cinese non riguardano solo la tecnologia, ma anche accessori, utensili e tanto altro. Inoltre le iniziative sono davvero numerose e in questo articolo cerchiamo di fare il punto della situazione su tutte le promo dedicate al Black Friday!

Banggood Black Friday 2021: al via l'evento più importante dell'anno!

Ovviamente prima di addentrarci nel sottobosco delle iniziative per il Black Friday 2021 di Banggood è bene dare uno sguardo anche alla pagina principale dell'evento. Qui troverete un pratico hub con tutte le promozioni disponibili, i migliori brand (Xiaomi, CHUWI, Redmi, Teclast, POCO e tanti altri) e sconti fino al 60%! Di seguito trovate il link alla pagina: se non visualizzate il box qui sotto (o quelli presenti all'interno dell'articolo), provate a disattivare AdBlock.

Prima di procedere oltre, di seguito trovate il nostro canale Telegram dedicato a Banggood, insieme al pulsante per iscrivervi: unitevi a noi per non perdere nessuna occasione e per restare sempre aggiornati in tempo reale sulle migliori offerte dello store (legate al Singles Day e non solo).

Per quanto riguarda il periodo promozionale, l'evento durerà fino alla prossima settimana ma sul nostro canale Telegram troverete i migliori sconti di Banggood per tutto l'anno. Inoltre vi segnaliamo anche la nostra pagina generale dedicata al Black Friday (la trovate qui), un pratico hub che raccoglie tutti gli store e i brand che partecipano all'evento dell'anno!

Early Access e categorie in sconto

Per prima cosa vi segnaliamo la pagina delle offerte VIP Early Access: basterà effettuare acquisti e spendere superando determinate soglie per accumulare punti e aumentare il proprio livello VIP. Ciò ovviamente permette di accedere ad un ulteriori sconti. I prodotti di questa pagina sono disponibili con spedizione gratis e fino al 50% di sconto.

Di seguito trovate invece varie categorie in sconto, con tante offerte per tutti i gusti e per tutte le tasche!

Codici sconto e prezzi bomba per il Black Friday di Banggood

Come di consueto per Banggood, anche in occasione del Black Friday non poteva mancare il solito Centro Coupon, una sezione che funge da contenitore per una vera e propria pioggia di codici sconto da riscattare (i prodotti e le condizioni sono specificati per ogni singolo coupon).

Bestsellers e Promo per i più veloci

Le pagine promozionali dedicate all'evento continuano con i Bestseller e i nuovi arrivi: in queste sezioni trovate tutti i prodotti più venduti ed apprezzati dagli utenti (anche in base alle categorie) e – soprattutto – le novità più interessanti del momento. Impossibile non trovate il prodotto che fa al caso vostro (e al giusto prezzo)!

Concludiamo la nostra panoramica del Black Friday di Banggood con la pagina dedicata alla promo snap up, dedicata agli utenti più veloci: qui trovate tantissime offerte lampo a 0.01$, solo per un numero limitato di unità. Tante occasioni da cogliere al volo!

Ora che abbiamo terminato con le iniziative di Banggood, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato allo store in modo da non perdere nessuna offerta e restare aggiornati in tempo reale sui vari sconti disponibili!

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Black Friday con ledell'anno da