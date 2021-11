Amazon Warehouse Deals: cos’è e come prepararsi al Black Friday

Siamo nel pieno della settimana del Black Friday, perciò quale migliore occasione per parlarvi più nel dettaglio degli Amazon Warehouse Deals? Da tempo, la compagnia fondata da Jeff Bezos ha creato una sorta di realtà parallela che permetta ai propri consumatori di risparmiare ulteriormente. Ma cosa si nasconde dietro ai magazzini Amazon? E cosa permette alla compagnia di offrire prodotti a prezzi così scontati?

Per l'occasione, vale la pena ritornare alla scorsa estate, quando un reportage di ITV News puntò il dito contro Amazon, accusandola di distruggere milioni di prodotti. Secondo l'inchiesta del giornale britannico, alcuni centri logistici sarebbero incaricati della distruzione di una media di oltre 100.000 prodotti alla settimana. Il motivo per cui ciò avverrebbe sarebbe puramente economico e logistico: le aziende inviano la merce nei magazzini Amazon e, se rimane invenduta per troppo tempo, per loro è più economico farla distruggere che riusarla in altri modi.

In sua difesa, Amazon ha affermato di star lavorando per ridurre a 0 la quantità di prodotti eliminati. Per farlo, ha creato un programma che si divide in tre branche separate: la donazione ad associazioni benefiche, il riciclaggio o la rimessa in vendita. Ed è quest'ultimo punto quello che ci interessa, in quanto si ricollega in maniera diretta all'argomento Amazon Warehouse Deals.

Amazon Warehouse Deals: cosa si nasconde nei magazzini Amazon

Se utilizzate Amazon con una certa frequenza, è probabile che almeno una volta avrete effettuato la restituzione di un prodotto che non vi andava bene. Ecco, questi prodotti finiscono direttamente al Centro Resi Amazon, una divisione incaricata di analizzare i resi rispediti ai magazzini Amazon. Qua uno specialista ispeziona la merce rivendibile, la igienizza e la reinserisce nel catalogo dell'e-commerce, ma questa volta non nella sezione principale, bensì in Amazon Warehouse Deals.

Warehouse Deals è una sezione dedicata di Amazon, divisa per categorie come il sito principale ma contenente esclusivamente prodotti di seconda mano. Il vantaggio di questi prodotti è ovviamente il loro essere proposti a prezzi scontati e molte volte in condizioni praticamente nuove. Fra i prodotti presenti troviamo smartphone, tablet, notebook, smartwatch, elettrodomestici per la casa, fotocamere, videogiochi e console, giocattoli, libri, vestiti e tanto altro.

Come capire le condizioni dei prodotti

Per capire in che condizioni sia il prodotto che state valutando di acquistare vi basta aprire la pagina e guardare la colonna alla destra. Lì troverete una delle quattro diciture che Amazon utilizza per indicarne lo stato qualitativo:

Usato – Come nuovo : funziona perfettamente in perfette condizioni completo di tutti gli accessori l’imballaggio può riportare qualche danno

: Usato – Ottime condizioni : tutte le funzionalità sono integre in ottime condizioni difetti estetici superficiali alcuni accessori non essenziali potrebbero mancare l’imballaggio potrebbe risultare danneggiato o sostituito

: Usato – Buone condizioni tutte le funzionalità sono integre segni di utilizzo moderato, difetti estetici superficiali (come piccoli graffi) alcuni accessori non essenziali potrebbero mancare e potrebbe essere necessario acquistarli separatamente l'imballaggio potrebbe risultare danneggiato o sostituito

Usato – Condizioni accettabili : conserva le sue principali funzionalità chiari segni di usura, difetti estetici superficiali o segni di utilizzo, quali graffi, ammaccature e segni di usura su angoli e bordi potrebbero mancare alcuni accessori importanti, componenti o pezzi di ricambio e potrebbe essere necessario acquistarli separatamente l’imballaggio potrebbe risultare danneggiato o sostituito

:

Per capire meglio le condizioni di un dato prodotto, comunque, vi basta cliccare sulla voce “Dettagli” a fianco della nomenclatura per sapere quali accessori potrebbero mancare, per esempio.

Come avere i migliori sconti su Amazon Warehouse Deals

I veri affari su Warehouse Deals si fanno proprio sfruttando la minuziosità che Amazon ha nel valutare le condizioni dei resi che riceve. In generale, acquistare prodotti in “Ottime condizioni” è il modo mediamente migliore per avere un prodotto spesso come nuovo ma comunque con uno sconto migliore che in “Come nuovo“. Ma in più di un'occasione, ai miei colleghi è capitato di acquistare prodotti in “Buone condizioni” o “Condizioni accettabili” e ricevere oggetti praticamente nuovi, magari soltanto con la confezione danneggiata o con segni d'usura trascurabili. Inoltre, bisogna anche valutare che in “Come nuovo” spesso finiscono anche prodotti realmente nuovi e mai utilizzati da nessuno e che Amazon inserisce direttamente su Warehouse Deals semplicemente perché li ha ricevuti con la confezione danneggiata.

Come funziona il reso su Amazon Warehouse Deals

Come vi ho anticipato, approfittare degli sconti sugli oggetti in “Buone condizioni” o “Condizioni accettabili” è il miglior modo per fare affari su Amazon Warehouse Deals. Tuttavia, giustamente potreste pensare che, non essendoci una foto che mostri le reali condizioni del prodotto, possa essere una fregatura. Fortunatamente, anche su Amazon Warehouse Deals vale la stessa politica dei resi applicata sui prodotti nuovi. Ciò significa che avete 30 giorni di tempo per fare il reso e senza dover dare una motivazione alla vostra decisione. Quindi se c'è un prodotto nelle succitate condizioni con uno sconto che vi stuzzica, potete sempre ordinarlo e rimandarlo indietro nel caso non soddisfi i vostri requisiti.

Come funziona la garanzia su Amazon Warehouse Deals

Differentemente dal reso, la garanzia sui prodotti acquistati da Amazon Warehouse Deals è differente. La compagnia garantisce garanzia legale per 1 anno anziché per 2. Nel caso di prodotto difettoso entro 12 mesi dall'acquisto, Amazon si occuperà del servizio di riparazione. Se ciò non fosse possibile, allora emetterà un rimborso nei vostri confronti.

Come funziona il Black Friday su Amazon Warehouse Deals

Così come per il sito principale, gli sconti del Black Friday riguardano anche i prodotti già scontati presenti nel database di Amazon Warehouse Deals. Come spiegato nell'articolo dedicato, il prossimo 26 novembre 2021 si terrà il gran giorno in cui approfittare della celebrazione degli store e delle numerose offerte proposte. Nel caso dei magazzini Amazon, alla mezzanotte fra giovedì 25 e venerdì 26 novembre partiranno gli sconti del 20% su tantissimi prodotti.

