OPPO vuole sdoganare il microscopio portandolo su Realme e OnePlus?

OPPO Find X3 Pro, qui la recensione, presentato quest'anno ha fatto scena grazie ad una feature particolare: la lente per microscopio. Tanto curiosa quanto esclusiva? Non proprio, perché dalle ultime voci pare proprio che OPPO stia valutando di portare il microscopio anche negli smartphone Realme e OnePlus.

OPPO: il microscopio su smartphone Realme e OnePlus sarà davvero utile?

A mettere in primo piano questa indiscrezione è il leaker di Weibo Li Ang Ang, che spiega come l'obiettivo di OPPO sia quello di decentralizzare dalla serie principale l'innovativa lente a microscopio. Come? Ovviamente servendosi dei suoi “sub-brand” (termine molto relativo in questo caso) che compongono OPlus.

Quindi, non sarà affatto difficile vedere smartphone Realme e OnePlus, almeno i top gamma, dotarsi di una feature tanto sperimentale quanto premium. Magari, proprio OnePlus 10 Pro potrebbe essere un serio banco di prova in merito. Ma la domanda è: quanto è utile alla causa?

Gli smartphone Realme e OnePlus sono di solito acquistati per avere feature ben rodate a prezzi più competitivi proprio della serie principale di OPPO, che invece rappresenta ogni anno di più l'innovazione fotografica. Sicuramente, il microscopio darebbe un tocco al rialzo alle ambizioni degli altri due brand sottoposti, ma bisognerà vedere quanto alla fine della fiera serva agli utenti.

Chiaramente, tutte le risposte le riceveremo non appena scoccherà il 2022, visto che per ora proprio Realme e OnePlus si apprestano a presentare entrambi due smartphone più che competitivi: uno lato Global ed un altro per ora solo in Asia.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu