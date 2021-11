OnePlus RT certificato da Google, ma lo conosciamo già

Gli ultimi giorni sono stati ricchi di novità per OnePlus, tra le immagini del modello Nord N20 5G e quelle del futuro top OP 10 Pro. In tutto questo la casa cinese ha alzato il sipario sulla Pac-Man Edition di Nord 2, lanciata con una back cover unica ed un'accessorio irrinunciabile. Ed ora sembra che sia in dirittura d'arrivo un nuovo smartphone con il nome di OnePlus RT: purtroppo però, non si tratta di un terminale inedito!

OnePlus RT è stato certificato da Google

Come il nome lascia intendere, dovrebbe trattarsi della versione Global (o meglio, indiana) di OnePlus 9RT, lanciato in Cina ad ottobre (ma è acquistabile anche per noi occidentali grazie ai soliti store). Nelle scorse ore il dabatase di Google Play Console e quello dei dispositivi supportati da Big G si è arricchito con un dispositivo siglato OP5154L1. Il nome commerciale, come si legge anche dalle varie pagine, sarebbe proprio OnePlus RT.

Interesting. OnePlus 9RT has been listed as OnePlus RT on the Google Supported Devices list and Google Play Console listing. The same model build has received the BIS certification in the past.#OnePlus #OnePlus9RT #OnePlusRT pic.twitter.com/kmo2YGHFoq — Mukul Sharma (@stufflistings) November 20, 2021

Per chi avesse bisogno di un recap, il dispositivo è dotato del chipset Snapdragon 888, raffreddato da un sistema avanzato e alimentato da un batteria da 4.500 mAh con ricarica da 65W. Frontalmente trova spazio un display AMOLED da 6.62″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz. Il comparto fotografico si basa sul sensore Sony IMX766 da 50 MP.

Al momento non è dato di sapere se OnePlus 9RT arriverà sul mercato indiano e quello Global solo come RT; inoltre mancano dettagli anche in merito ad un'eventuale distribuzione europea. Non resta che tenere le dita incrociate!

