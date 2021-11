Le RAM LPDDR5x, costi alti: ad oggi solo un brand le ha richieste

L'innovazione hardware copre necessariamente anche gli smartphone e con l'avvento delle memorie RAM LPDDR5x ci troviamo davanti ad una crescita maggiore delle prestazioni ma anche dei costi. E proprio per questo, a ridosso del 2022, solo vivo e iQOO hanno fatto richiesta per averle.

RAM LPDDR5x: perché aiutano e dove le vedremo per prime

A riportare questa indiscrezione è l'insider Arsenal Jun, che spiega come sebbene le RAM LPDDR5x siano una novità che ci si aspetterebbe di vedere sui prossimi flagship dei vari brand come Xiaomi, Samsung (che sostanzialmente le realizza), OPPO e OnePlus, queste ad oggi non abbiano fatto pervenire offerte in merito, preferendo rimanere sulle LPDDR5. Perché questa scelta? Pare che i costi di realizzazione siano davvero alti e che quindi comporterebbe un innalzamento fuori mercato dei prezzi.

A questo però pare non baderebbe vivo e di conseguenza iQOO. Infatti, sembra che non sia difficile vedere sui prossimi X80 Pro+ e iQOO 9 Pro, che quindi avrebbero un vantaggio rispetto agli altri competitor. Perché diciamo questo? Perché queste memorie RAM comportano una gestione dei consumi molto migliorata rispetto anche alle LPDDR5, permettendo quindi un'autonomia più concreta e soprattutto temperature non elevate.

Insomma, in quanto a memorie, potremmo assistere ad una continuità di utilizzo da parte dei vari brand, che molto probabilmente le integreranno poi in flagship con prezzi sopra gli 800-1000€ che arriveranno nei mesi successivi al Q1 2022. Nel frattempo, bisognerà dare un occhio di riguardo a vivo.

