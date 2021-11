Honor “piega” tutto: nel 2022 saranno due i foldable?

L'idea che vedremo un numero di considerevole di smartphone pieghevoli nel 2022 sta diventando sempre più concreta e questo anche grazie a Honor. Il brand di George Zhao infatti, sembra intenzionato a lanciare più modelli foldable, rispetto a quelle che sono le previsioni.

Honor: Magic Fold ed un pieghevole a conchiglia nei piani per il 2022

A riportare la volontà di Honor di inaugurare il suo settore foldable è il leaker Changan Digital King, che spiega che oltre al già più volte nominato (e certificato) Magic Fold, ci sarà anche un altro smartphone di questo tipo, ma con conformazione a conchiglia. E proprio per quest'ultimo ci sono i dettagli più interessanti. Non solo l'idea di come possa chiamarsi, che a questo punto potrebbe tanto essere il Magic Wing o il Magic V (continuando il parallelo a Huawei?), ma anche il fatto che è un modello prima scartato e poi riconsiderato.

Infatti, tra gli insider c'era la convinzione che si fosse fatto un passo indietro mantenendo solo il modello a libro, ma in realtà Honor sembra molto convinta di questa doppia soluzione. L'obiettivo inoltre, è sicuramente di presentarli a stretto giro, al fine di allinearsi al mercato che ad oggi contiene sì ancora determinati player, ma che hanno già un target specifico di riferimento.

Ma quanto presto arriveranno? Si vocifera che possano essere la sorpresa per il Festival di Primavera 2022, cioè in un periodo che coprirà la prima settimana del mese di febbraio.