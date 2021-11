Honor MagicBook Pro con Ryzen 5 e 16 GB di RAM: imperdibile a questo prezzo!

Le offerte per il Black Friday coinvolgono proprio tutti e le occasioni per risparmiare non si fanno certo attendere. Chi cerca un notebook premium senza compromessi ad un prezzo top troverà pane per i suoi denti con Honor MagicBook Pro, soluzione che non passa mai di moda, ora al minimo storico con un nuovo codice sconto!

Codice sconto Honor MagicBook Pro: il risparmio è assoluto con quest'offerta dallo store ufficiale

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, Honor MagicBook Pro è un terminale di ultima generazione caratterizzato da un design votato alla portabilità ed un comparto tecnico potente. Il notebook in offerta è equipaggiato con il processore AMD Ryzen 5 4600H, coadiuvato da 16 GB di RAM DDR4-2666 e 512 GB di storage SSD. La parte grafica è affidata alla scheda AMD Radeon RX Vega 6, soluzione di tutto rispetto e dotata di prestazioni eccellenti. Il terminale adotta un ampio display da 16.1″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), con cornici ottimizzate ed un corpo compatto.

La batteria ha una capacità di 56 Wh (con ricarica da 65W), è presente una tastiera full size retroilluminata ed il tasto d'accensione integra anche il lettore d'impronte digitali.

