Honor 60: la data di presentazione si avvicina

Seppur il debutto di Honor 50 in Europa abbia avuto luogo nemmeno un mese fa, è ormai cosa nota che la presentazione di Honor 60 sia dietro l'angolo. Per quanto possa sembrare assurdo una vicinanza tale, bisogna tenere di conto che il vero esordio di Honor 50 è avvenuto lo scorso giugno in Cina. Il perché ci sia voluto così tanto tempo affinché Honor 50 venisse portato nel nostro continente è probabilmente da ricercare nella ristrutturazione post-ban. È possibile che da qui in avanti la distanza fra il lancio cinese e quello Global si accorci, anche se probabilmente ciò non avverrà con Honor 60.

La famiglia Honor 60 è più vicina che mai: ecco quando sarà presentata

Al momento, tutta la serie Honor 60 è stata certificata in Cina, pertanto il suo esordio non dovrebbe tardare ad arrivare. Senza contare che il leaker Teme ha fatto presente come il refresh della serie Digital (è questo il nomignolo della serie principale) avverrà due volte l'anno, indicando il Q4 2021 come periodo utile per i nuovi modelli. A tutto ciò si aggiunge adesso l'ultimo post del CMO Jiang Hairong, composto da immagini generiche a tema spaziale, ricorrente per la serie Honor 60. Ma parte queste, il dettaglio veramente interessante è la frase che chiude il post: “”Ci vediamo il 22 novembre!.

Considerato che mancano soltanto 3 giorni alla data indicata nel post su Weibo, dubito che il 22 novembre verrà presentata la serie Honor 60. Più probabile che questo sarà il giorno in cui verranno svelate informazioni ufficiali, magari con una prima immagine dello smartphone, magari qualche specifica o anche la data di presentazione. Fino a quel momento, sul nostro sito trovate l'articolo dedicato con tutto quello che sappiamo sulla scheda tecnica di Honor 60, 60 Pro e 60 SE.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Black Friday con ledell'anno da