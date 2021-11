Ribasso Redmi AirDots 2S: le cuffie wireless più economiche di Xiaomi costano solo 12€

Nel corso degli ultimi mesi la compagnia cinese ha lanciato una serie di cuffie TWS dal prezzo super vantaggioso, seguendo la scia dello stra-successo delle prime Redmi AirDots (recensite qui). Gli auricolari low budget hanno avuto due modelli successivi – AirDots S e AirDots 2 – ed ora siamo arrivati anche alla famiglia Buds 3. Tuttavia, se puntate al risparmio totale allora le Redmi AirDots 2S sono gli auricolari wireless che fanno al caso vostro grazie al nuovo codice sconto di Banggood!

Aggiornamento 04/11: le cuffie TWS scendono al miglior prezzo di sempre su Banggood. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Redmi AirDots 2S: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Il design delle AirDots ormai è diventato praticamente iconico e ci aspettiamo una soluzione simile anche nel terzo capitolo della serie (di cui sono iniziati a spuntare i primi indizi). Le Redmi AirDots 2S non fanno eccezione e si presentano con il medesimo look delle precedenti versioni: ogni cuffia pesa solo 4.3 grammi ed arriva con uno stile a capsula ed in-ear. La custodia di ricarica è piccola, leggera e maneggevole: ancora una volta il tutto arriva nella sola colorazione Black.

Funzioni e differenze

Anche a questo giro le novità sono tutte all'interno: stavolta il case ospita una batteria da 600 mAh (ogni cuffia ha invece un'unità da 46 mAh). Lato autonomia si parla di circa 4 ore di utilizzo, che passano a 20 ore utilizzando la custodia per ricaricare gli auricolari. Inoltre la ricarica del case avviene tramite porta USB Type-C (finalmente). Presente all'appello la Game Mode a bassa latenza ed il Bluetooth 5.0.

Altra novità riguarda invece l'introduzione di un sensore di prossimità: ora quando una cuffia viene rimossa la riproduzione musicale andrà in pausa automaticamente. Anche il sistema di controlli è stato migliorato grazie all'introduzione di un pulsante touch (quindi niente più pressioni all'interno dell'orecchio!).

Codice sconto Redmi AirDots 2S | Prezzo e offerte

Le cuffie TWS Redmi AirDots 2S scendono ad un prezzo super grazie al nuovo codice sconto di Banggood: l'occasione perfetta per un paio di auricolari wireless a prezzo stracciato! In basso trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box provare a disattivare AdBlock.

