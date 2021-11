ROG Phone 5s e 5s Pro arrivano in Italia: ecco i prezzi

Presentati lo scorso agosto, ASUS ha confermato l'arrivo di ROG Phone 5s e 5s Pro anche qua da noi in Italia. La nuova generazione di gaming phone riprende la formula del quinto capitolo, ma modificandone alcuni elementi e aggiornandone la scheda tecnica. Vediamo insieme quali sono le differenze fra i due modelli, ma soprattutto il prezzo a cui vengono proposti nel nostro paese.

ROG Phone 5s e 5s Pro disponibili in Italia: arrivano i rinnovati gaming phone di ASUS

ASUS ROG Phone 5s

Il modello base, ROG Phone 5s, vanta uno schermo AMOLED da 6,78” Full HD+ con refresh rate a 144 Hz, campionamento del tocco a 360 Hz e protezione Gorilla Glass Victus. All'interno trova spazio una configurazione hardware con il più recente Snapdragon 888+, chip a 5 nm con CPU octa-core Kryo 680 a 3 GHz e Adreno 660. Lato memorie abbiamo 12/16 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di archiviazione UFS 3.1 non espandibile. L'alimentazione è fornita da una batteria da 6.000 mAh (per un peso di 238 g) con supporto alla ricarica rapida Quick Charge 5.0 a 65W.

A calmare i bollenti spiriti c'è un impianto di dissipazione GameCool 5, con la batteria divisa in due parti disposte ai lati della CPU centrale. In questo modo, il calore generato viene trasferito agli estremi del telaio. È stata rinnovata anche la camera di vapore, adesso con fogli di grafite estesi. L'accessorio dedicato AeroActive Cooler 5, poi, aspira l'aria calda e la espelle dal centro della scocca, diminuendo le temperature fino a 10° C.

Il comparto multimediale comprende una tripla fotocamera da 64+13+5 MP comprensiva di sensore grandangolare a 125° e macro. Sul davanti, nella cornice superiore, c'è una selfie camera da 24 MP. Non mancano speaker stereo frontale e ingresso mini-jack dotato di DAC HiFi in collaborazione con Dirac Audio. L'unica colorazione disponibile è quella Phantom Black, con un retro che sfoggia un pannello con luci RGB. Ritornano i pulsanti laterali AirTrigger 5 con tecnologia ad ultrasuoni, utili per giocare in modalità orizzontale in assenza di un controller esterno.

ROG Phone 5s Pro

La prima differenza che caratterizza ROG Phone 5s Pro è il retro, dove trova spazio lo schermo touch ROG Vision, utilizzabile sia come LED di notifica che come strumento di abbellimento estetico. Rimane lo stesso schermo e la stessa configurazione tecnica, mentre l'unico tagli di memoria disponibile è da 18/512 GB.

Prezzo e disponibilità

ASUS ha annunciato che ROG Phone 5s è disponibile sin da subito al prezzo di 999€ e 1.099€, mentre il modello Pro arriverà a metà novembre a 1.299€. Potete acquistarli direttamente dallo store ufficiale ASUS o nei negozi Unieuro.

