Xiaomi CIVI Pro non arriverà? I dubbi del brand

Ci stiamo ancora godendo il debutto del nuovo Xiaomi CIVI – anche se purtroppo non uscirà fuori dalla Cina – che già si comincia a parlare di quello che potrebbe essere il futuro modello della gamma. Non è dato di sapere se la casa di Lei Jun porterà effettivamente avanti la serie, ma intanto è spuntato un nuovo dispositivo che lascia pensare ad un ipotetico Xiaomi CIVI Pro.

Aggiornamento 02/10: da un addetto ai lavori di Xiaomi i dubbi sull'arrivo della versione Pro dell'ultimo smartphone. Tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Tira aria di Xiaomi CIVI Pro: ecco le prime (e presunte) specifiche tecniche

Non si conosce ancora l'identità di questo modello certificato dal TENAA ma si tratta di una nostra “vecchia conoscenza”. Il dispositivo siglato 2109119BC era già apparso nel database dell'ente cinese ma ora il tutto si è arricchito con le specifiche tecniche complete: mancano le immagini, ma siamo certi che saranno pubblicate nel corso dei prossimi giorni. Il terminale il questione era stato certificato dall'ente 3C un po' di tempo fa (con ricarica rapida da 55W) ed era associato a CC11 Pro. Come ben sappiamo, a meno di un clamoroso colpo di scena, la serie ha ceduto il posto a CIVI. Di conseguenza è lecito ipotizzare che questo dispositivo possa arrivare sul mercato come Xiaomi CIVI Pro.

Xiaomi 2109119BC with 4K display (6.55-inch 3840×2160 OLED) visits TENAA.

4,400mAh battery

166g weight

158.34×71.5×6.98(mm)

8GB, 12GB, 16GB, 6GB RAM

64GB, 128GB, 256GB, 512GB

64MP main camera

Android 11#Xiaomi pic.twitter.com/Queco9Sznt — Mukul Sharma (@stufflistings) September 30, 2021

Ribadiamo che non vi sono ancora certezze e quest'informazione è da prendere con le dovute precauzioni. Tornando alle specifiche tecniche del nuovo Xiaomi, il database del TENAA parla di un dispositivo dotato di un corpo da appena 166 grammi, con dimensioni di 158.34 x 71.5 x 6.98 mm. Il display è un'unità OLED da 6.5″ con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel) e lettore ID sotto lo schermo. Lato memorie avremo tagli da 6/8/12/16 GB di RAM e 64/128/256/512 GB di storage.

Il comparto fotografico si basa su una tripla camera con sensore principale da 64 MP e due moduli da 8 MP mentre lato software non manca Android 11. Per la batteria si parla di un'unità da 4.400 mAh. Infine, il chipset è una soluzione octa-core fino a 2.4 GHz.

Basandoci sulle indiscrezioni precedenti legate a CC11 Pro, il terminale dovrebbe avere dalla sua un obiettivo a periscopio con zoom 5X.

Il design svelato dalla immagini del TENAA | Aggiornamento 01/10

1 di 4

Dopo i vari dettagli sulle specifiche, come pronosticato poco sopra ecco arrivare le prime immagini del dispositivo siglato 2109119BC, ossia il presunto Xiaomi CIVI Pro. Ora apprendiamo che il display è dotato di bordi curvi; tuttavia il pannello non è facilmente distinguibile. La piccola ombra nella parte superiore potrebbe indicare una selfie camera inserita in un punch hole centrale, ma per alcune testata sembra essere un sensore sotto il display (ovviamente si tratta di ipotesi).

Il design è praticamente identico a quello di Xiaomi CIVI mentre non sembrano essere presenti cambiamenti per il comparto fotografico (non si nota un modulo a periscopio, come pronosticato in precedenza). Tuttavia osservando le specifiche del TENAA emergono altre novità.

L'ente certificativo riporta la presenza di una fotocamera 3D e di un sistema dedicato al riconoscimento dell'iride, una funzione resa nota da Samsung ma che non ha mai preso realmente piede. Non è dato di sapere se i due moduli facciano parte dello stesso comparto o meno: in caso affermativo, potrebbe trattarsi di una soluzione inedita ossia una fotocamera frontale basata sia sulla scansione tridimensionale del volto che sui parametri dell'iride. Sarà davvero così?

Xiaomi CIVI Pro è pronto al debutto? Il brand ha qualche dubbio | Aggiornamento 02/10

Dopo le prime indiscrezioni, coadiuvate anche dalle immagini e dalle specifiche del TENAA, la credibilità dell'arrivo di Xiaomi CIVI Pro inizia a calare. Questo perché Wang Hua, Capo delle Pubbliche Relazioni di Xiaomi, ha dichiarato che la gente ha troppe aspettative e che non ne ha mai sentito parlare, citando poi un utente che spiega che potrebbe essere semplicemente CIVI già uscito ma in versione 6/128 GB (inedita) e che i parametri dell'ente cinese sono spesso standard ingegneristici.

Insomma, Xiaomi CIVI Pro esiste o no?? Non è da escludere, conoscendo Xiaomi, ma ovviamente restiamo in attesa di ulteriori novità. Nel frattempo qui trovate il nostro approfondimento dedicato a Xiaomi CIVI, con tutti i dettagli su specifiche e prezzi.

