Ecco come sono gli smartphone con batteria al grafene: Huawei, Xiaomi e OPPO prendono spunto?

La tecnologia avanza e gli smartphone sono lo specchio di questo progressivo avanzamento. Nel tempo, la carenza di determinati materiali per produrre questi dispositivi porta i brand a cercare nuove soluzioni, magari anche maggiormente sostenibili a livello ambientale. Come nel caso di uno smartphone con batteria al grafene, realizzato da un'azienda americana e che potrebbe essere l'apripista per Xiaomi, Huawei, OPPO e altri brand cinesi.

Appear Inc. realizza lo smartphone con batteria al grafene: compattezza e leggerezza per i futuri Xiaomi, Huawei e OPPO?

Come si compone questo smartphone? Realizzato dall'americana Appear Inc., che ha sedi in tutto il mondo specie in Asia, non sembra poi molto diverso da quelli che siamo già abituati a vedere, soprattutto top gamma. Quello che sembra particolarmente in risalto è la compattezza e, come sostiene il produttore, la leggerezza. Questo perché una batteria in grafene dovrebbe risultare più leggera rispetto a quella agli Ioni di Litio, ma non ne abbiamo prove concrete.

Del design però si nota anche una cosa, lo spessore dello smartphone è più generoso rispetto a quelli attuali, quindi al netto della leggerezza, si avrà una sorta di mattoncino che Appear però ci presenza con display curvo, il che potrebbe far solo piacere ai produttori cinesi che puntano a realizzare i loro flagship con tale soluzione di schermo.

In realtà, questo smartphone presto potrebbe anche essere commercializzato, ma Appear al momento ha già rimandato questo evento. Probabile che arrivi nelle prime settimane del 2022, ma a quel punto potrebbe essere già partita la spinta dei brand cinesi, che come Huawei studia anche una soluzione per sostituire il silicio con il grafene anche i chipset (e che in passato aveva già ipotizzato batterie al grafene).

