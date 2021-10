Ecco quali Samsung hanno il supporto RAM Plus

Così come altri produttori, anche Samsung sta abbracciando la tecnologia di RAM virtuale sotto forma di RAM Plus. Nel corso del 2021 ha iniziato a rilasciare l'aggiornamento software che porta con sé la nuova feature sui propri smartphone. Una tecnica che permette all'azienda di rendere più performanti i telefoni già in circolazione ma senza dover intervenire sull'hardware. Dopo Xiaomi, OPPO e vivo, vediamo come funziona questa nuova funzionalità e quali sono gli smartphone Samsung a supportarla.

Samsung RAM Plus: ecco su quali modelli è arrivato l'aggiornamento RAM

Come funziona RAM Plus di Samsung?

Il concetto di RAM virtuale (o RAM Plus, nel caso di Samsung) arriva direttamente dal mondo dei PC e lo stiamo vedendo introdotto nella categoria degli smartphone. Oggigiorno, salvo qualche eccezione, è difficile trovare uno smartphone con pochi GB di RAM e che abbia quindi problemi nel gestire le app in esecuzione. Ma qualora ciò accadesse, è qua che interviene questa feature, sopperendo a delle possibili mancanze hardware temporanee.

Quello che succede è che RAM Plus mette in atto una tecnica di swap-in e swap-out fra memoria RAM e ROM, cioè lo storage che normalmente viene utilizzato per immagazzinare i dati. Da quest'ultimo vengono presi in maniera temporanea alcuni GB, in modo che la RAM carichi solamente i dati necessari per avviare il processo in esecuzione. In quella ROM vengono caricati i dati aggiuntivi e mano a mano che questi servono, RAM e ROM si scambiano i dati fintanto che la RAM ne ha bisogno. Nel caso di Samsung, lo scambio di dati si spinge fino ad un massimo di 4 GB in più.

Quali modelli Samsung supportano RAM Plus?

Tutto è partito durante settembre 2021, quando il primo aggiornamento con RAM Plus è arrivato a bordo di Samsung Galaxy A52s. Ad esso è seguito anche il modello precedente, ovvero Samsung Galaxy A52, così come il pieghevole Galaxy Z Fold 3, Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra.

Detto questo, al momento non c'è ancora una roadmap che ci riveli con esattezza quali modelli riceveranno questa novità software. Quello sappiamo, però, è che RAM Plus è integrata nativamente nella One UI 4.0, pertanto è plausibile che tutti (o quasi) gli smartphone Samsung che riceveranno il major update l'avranno. A tal proposito, vi invito a consultare l'articolo dedicato dove vi dico quali smartphone si aggiorneranno alla One UI 4.0.

Come capire se il mio Samsung supporta RAM Plus?

Qualora aveste ricevuto un aggiornamento ma non siete sicuri che il vostro Samsung abbia RAM Plus, ecco dove andare per controllare.

Vai nelle Impostazioni

Seleziona la voce “Assistenza dispositivo e batteria“

Clicca su “Memoria“

Qua puoi trovare la voce “RAM Plus (memoria virtuale)“

