Xiaomi presenta Redmi Watch 2 Lite: nuovo smartwatch low-cost

Oggi è la giornata dell'evento Xiaomi per il lancio della famiglia Redmi Note 11, lancio che riguarderà anche Redmi Watch 2 e probabilmente anche l'inedito Redmi Watch 2 Lite. La sua esistenza è stata ufficialmente svelata sui social da Xiaomi nelle ultime ore, praticamente a ridosso della presentazione. Vediamo quindi quali saranno le sue novità, fra specifiche, prezzo e disponibilità.

Redmi Watch 2 Lite sta arrivando: quali saranno le novità di Xiaomi

La prima cosa che si evince dalle immagini è che Redmi Watch 2 Lite sarà uno smartwatch molto simile, se non uguale, al già esistente Redmi Watch (a sua volta allo Xiaomi Mi Watch Lite). Sarà un indossabile dal quadrante rettangolare, dal frame piatto e uno schermo stondato agli angoli, oltre che un tasto fisico sul lato destro. Non ne conosciamo ancora le dimensioni, ma è possibile che venga mantenuto invariato lo schermo LCD da 1,4″. Sarà interessante valutare cosa Xiaomi intenda per “Lite”, cioè quali compromessi verranno fatti in termini di scheda tecnica.





Prezzo e data di presentazione

Redmi Watch 2 Lite non ha ancora una data ufficiale di presentazione, ma oggi 28 ottobre potremmo saperne di più. Resta un mistero anche il prezzo a cui verrà proposto, ma sappiamo già che parliamo di un modello Global e che quindi dovrebbe arrivare anche in Italia.

