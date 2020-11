È da oltre un anno che si parla dell'esistenza di Redmi Watch, ovvero il primo smartwatch ad essere proposto sotto il marchio parallelo di Xiaomi. Ad aver sollevato le prime indiscrezioni fu proprio il CEO Lu Weibing, alle quali seguirono altri rumor alcuni mesi fa. Ed ora siamo giunti al momento della verità, tra certificazioni, dettagli su design e specifiche ma soprattutto novità anche per quanto riguarda il debutto sul mercato.

Aggiornamento 25/11: la data di uscita del primo smartwatch di Redmi è ufficiale. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Il primo Redmi Watch è dietro l'angolo: ecco la nuova certificazione

A cambiare le carte in tavola quando si parla del presunto Redmi Watch ci pensa questa certificazione, la quale ne avvicina la finestra temporale di debutto. In precedenza era già spuntata una certificazione da parte dell'ente indiano BIS ad inizio 2020, ma non è da escludere che si riferisse alla successiva Redmi Band.

Redmi will soon launch their 1st SmartWatch in India! As it clears BIS certification.#Redmi #SmartWatch pic.twitter.com/bwIaW2dT2U — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) January 25, 2020

Quest'ultima certificazione, invece, ci parlerebbe proprio di Redmi Watch, come indica lo stesso nome in codice qua elencato: REDMIWT01. Purtroppo la certificazione è piuttosto scarna di informazioni, non svelando nessuna specifica o caratteristiche del nuovo smartwatch.

Si indica il mese di ottobre come quello papabile per il suo lancio, probabilmente in concomitanza con il lancio di un nuovo smartphone. Magari proprio Redmi K40 che, a distanza di quasi un anno da K30, potrebbe debuttare come alter ego del nostro Xiaomi Mi 10T.

Il primo indossabile sarà il gemello di Xiaomi Mi Watch Lite

Non vi è ancora la certezza assoluta, ma a fine ottobre è stato certificato un indossabile siglato REDMIWT02, il quale debutterà con il nome di Xiaomi Mi Watch Lite. Qui trovate un approfondimento con tutti i dettagli (con tanto di specifiche), ma appare molto probabile che i due wearable siano gemelli, uno a marchio Redmi e l'altro per Xiaomi.

Il primo smartwatch di Redmi potrebbe essere dietro l'angolo

La nuova serie Redmi Note 9 5G debutterà in patria il 26 novembre e questa potrebbe essere anche la data di uscita di Redmi Watch. Il poster che vedete in alto fa riferimento alla presentazione di nuovi prodotti smart del brand cinese e ovviamente tutti i riflettori sono puntati sul primo indossabile della costola di Xiaomi. Al momento manca ancora una conferma o un teaser ufficiale, ma le recenti anticipazioni su Mi Watch Lite di certo fanno propendere per un lancio a stretto giro.

Redmi Watch ha una data di presentazione | Aggiornamento 25/11

Dopo i primi segnali dei giorni scorsi, ora arriva la conferma ufficiale da parte della costola di Xiaomi. Redmi Watch, il primo smartwatch del brand, debutterà ufficialmente il 26 novembre, in concomitanza con il lancio della serie Redmi Note 9 5G. In alto trovate il primo teaser poster pubblicato sul social cinese Weibo, il quale anticipa il design del dispositivo.

Ci troveremo quindi di fronte ad un modello con display quadrato e l'ipotesi che vede l'indossabile come la versione in salsa Redmi di Mi Watch Lite si fa ancora più tangibile. Per quanto riguarda lo smartwatch Lite di Xiaomi, certificato dall'FCC con tanto di immagini, poco sopra (nella sezione dedicata) trovate tutti i dettagli.

Per un breve recap, Redmi Watch dovrebbe avere un pannello a colori touch da 1.4″, una batteria da 230 mAh e il supporto alla ricarica da 5W. Ovviamente non mancheranno il monitoraggio dell'attività cardiaca, l'impermeabilità fino a 5 ATM e pare che avremo anche un chip GPS integrato. Si tratterà di un modello giovanile, presumibilmente proposto ad un prezzo abbordabile.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu