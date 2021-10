Le sorprese di Xiaomi continuano: ecco Redmi Smart Band Pro!

Ci aspettano giorni ricchi di novità per Xiaomi e per la sua costola Redmi: infatti oltre a smartphone e al secondo smartwatch è in dirittura d'arrivo anche un'altra novità, Redmi Smart Band Pro, confermata a sorpresa da Roland Quandt con tanto di immagini. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito alla nuova smartband del brand.

Redmi Smart Band Pro: tutto quello che sappiamo

Design e caratteristiche

La nuova Redmi Smart Band Pro arriva come seguito della primissima Redmi Band, lanciata in Cina lo scorso aprile ad un prezzo irrisorio. Questa volta l'indossabile è diventato “grande” e sfoggia per l'occasione un look tutto nuovo, molto simile a Honor Band 6 e Huawei Band 6. Il dispositivo è dotato di un display allungato a colori, forse una soluzione AMOLED come nel caso del prossimo Watch 2.





Il fitness tracker è realizzato in plastica, è dotato di un cinturino removibile e si ricarica tramite PIN magnetico.

Redmi Smart Band Pro – Prezzo e uscita

Al momento Roland Quandt ha potuto condividere solo le immagini della nuova smartband di Redmi mentre per i prezzi e le varie caratteristiche bisognerà pazientare. L'evento di lancio di Redmi Smart Band Pro è fissato per il 28 ottobre, insieme a Watch 2 e alla serie Note 11. L'insider rivela che l'indossabile dovrebbe fare capolino anche in Europa poco dopo il debutto in patria. Probabile che l'uscita alle nostre latitudini sia fissata per il mese di novembre ma ovviamente restiamo in attesa di una conferma ufficiale.

