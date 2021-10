Redmi K40S potrebbe arrivare presto, nonostante tutto

Dalla Cina arrivano voci sempre più insistenti su una nuova gamma di modelli a marchio Redmi. No, non stiamo parlando del futuro K50, protagonista di una sfilza di rumor e atteso per fine anno. Stando ai media asiatici, nell'ultimo trimestre del 2021 dovrebbe fare capolino anche il trittico composto da Redmi K40S, K40S Pro e K40S Pro+: ecco quali dovrebbero essere le differenze.

Aggiornamento 15/10: dopo alcune incertezze, potrebbe essersi sbloccata la produzione per la serie K40S di Redmi. Tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Redmi K40S, K40S Pro e K40S Pro+: che cosa possiamo aspettarci?

Design, display e specifiche tecniche





Partiamo subito col dire che è probabile che Redmi K40S, K40S Pro e K40S Pro Plus non siano dei modelli inediti. I dispositivi sono stati certificati dall'ente 3C, mostrando sigla e tipo di ricarica rapida. Inoltre non ci sono ancora dettagli sul design ma i media cinese stanno cominciando ad associare questi misteriosi modelli di Redmi ai nostri top Xiaomi presentati a settembre. Le voci di corridoio parlano di smartphone dotati di ricarica da 33W, 67W e 120W, mossi dallo Snapdragon 870, dal Dimensity 1200 e dallo Snapdragon 888. Si parla poi di fotocamere da 64 e 108 MP e di una batteria da 5.000 mAh. Leggere questi dettagli vi ricorda qualcosa?

Unendo i puntini potremmo ipotizzare dei rebrand per la Cina dei nostri Xiaomi 11T, 11T Pro e 11 Lite 5G NE. Molti dettagli corrispondono tranne che per lo Snap 870: dato che è in arrivo Xiaomi CIVI con Snapdragon 778G ed un design inedito, non è irreale pensare che il modello 11 Lite 5G NE possa essere stato potenziato e rebrandizzato come Redmi K40S. Di conseguenza K40S Pro e K40S Pro+ potrebbero essere 11T e 11T Pro per il mercato cinese. Ovviamente si tratta solo di ipotesi da prendere con le dovute precauzioni, almeno fino ad una conferma ufficiale.

Indiscrezioni sull'uscita e i ritardi del debutto

Non ci sono dettagli sul prezzo del trittico, ma i media sono propensi a pensare che Redmi K40S, K40S Pro e K40S Pro+ troveranno spazio durante il periodo dell'11.11, quindi durante il mese di novembre 2021. Tuttavia forse non è il caso di essere così ottimisti: rispondendo ad un utente, Wang Teng Thomas (Product Manager di Xiaomi e Redmi) ha dato brutte notizie.

Stando a quanto rivelato dal dirigente, la serie Redmi K40S sarebbe ancora in fase di travaglio e non ci sarebbero ancora dettagli in merito all'uscita. La gamma starebbe soffrendo a causa della carenza di chipset dovuta alla crisi dei semiconduttori: il periodo storico in cui ci troviamo vede appunta un periodo critico per la produzione di chipset (non solo per la telefonia).

A quanto pare anche la famiglia K40S rientrerebbe nel problema ma probabilmente si tratta di una scelta strategica, ossia mettere da parte questa gamma in favore dei prossimi modelli della serie K50 (si vocifera dotati di Snap 870, 888 e del futuro 895/898).

Tutto quanto detto sopra però potrebbe essere ribaltato dallo stesso Wang Teng Thomas, che commentando alcune analisi di mercato che decretavano il successo dei modelli Xiaomi e Redmi di quest'anno (tra cui i K40), alla domanda se ci saranno nuovi modelli del brand ha risposto con “Prossimamente“.

Ora, i casi sono due: o alludeva alla gamma Redmi Note 11 (che sembra imminente) o proprio alla serie K40S, che potrebbe essere quindi attivata per il lancio, magari proprio ad ottobre 2021. Ovviamente, è una supposizione ottimistica, ma non è escluso che questo possa poi avversarsi.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu